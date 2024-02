Sauber verpflichtet ehemaligen Red-Bull-Junior Zane Maloney

Sauber hat Zane Maloney als neuen Reservefahrer für das Team verpflichtet und ihn gleichzeitig auch in die Nachwuchsakademie des Rennstalls aufgenommen. Der 20-Jährige aus Barbados teilt sich damit beim Team die Rolle mit Formel-2-Meister Theo Pourchaire, der 2024 ebenfalls Reservefahrer des Teams sein wird.

"Ich fühle mich geehrt, der Sauber Academy beizutreten und die Rolle eines Reservefahrers des Teams zu übernehmen", sagt Maloney. "Der Name Sauber ist mit der Formel 1 verbunden, da er seit über dreißig Jahren Teil des Sports ist und vielen Fahrern den Weg zu großen Erfolgen geebnet hat."

"Ich freue mich, Teil dieser Familie zu werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser Saison, während ich meinem Ziel, Formel-1-Fahrer zu werden, näher komme."

Maloney war im vergangenen Jahr noch Teil eines anderen Nachwuchsprogramms, nämlich bei Red Bull. Doch bei den Bullen fand man keine Verwendung mehr für den Formel-2-Piloten und entließ ihn im Zuge einer Neuausrichtung aus dem Juniorprogramm.

2022 war Maloney hinter Victor Martins Vizemeister in der Formel 3 geworden und hatte anschließend den Aufstieg in die Formel 2 gewagt. Mit vier Podestplätzen belegte er am Ende des Jahres den zehnten Gesamtplatz für das Carlin-Team. 2024 bleibt er bei dem Rennstall, der ab dieser Saison allerdings unter dem Namen Rodin an den Start gehen wird.

"Wir freuen uns sehr, Zane als jüngsten Neuzugang in der Sauber Academy begrüßen zu dürfen", sagt Akademieleiter Beat Zehnder. "Sein Weg durch die Nachwuchsserie war bisher bemerkenswert, und mit seiner Geschwindigkeit und seinem Potenzial ist er sicherlich eine großartige Ergänzung für unseren talentierten Kader."

"Zusätzlich zu seiner Formel-2-Saison, in der er die Nachfolge von Theo Pourchaire antreten will, wird Zane auch die Rolle des Reservefahrers im Stake F1 Team Kick Sauber übernehmen. Im Namen des gesamten Teams heiße ich ihn herzlich an Bord willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit und große Erfolge."

Neben Maloney und Pourchaire gehören unter anderem auch die deutsche F1-Academy-Pilotin Carrie Schreiner sowie die Schweizerin Lena Bühler, die in der Formula Regional an den Start gehen wird, zum Aufgebot der Schweizer.

Mit Bildmaterial von Sauber.