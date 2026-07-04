Sprint Silverstone: Antonelli lässt Heimfans verstummen

Kimi Antonelli (Mercedes) versaut den Fans in Silverstone die Party und verwehrt Lewis Hamilton den Sieg beim Formel-1-Sprintrennen in Großbritannien (hier live im Ticker verfolgen). Der WM-Spitzenreiter setzte sich nach 17 Runden gegen den Ferrari-Piloten durch und baut damit seine WM-Führung weiter aus.

Dritter wurde mit Lando Norris (McLaren) ein weiterer Brite, der vor allem von einem starken Start profitierte. George Russell (Mercedes) musste sich mit Rang vier begnügen, vor Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren). Der letzte Punkt für Rang acht ging an Liam Lawson (Racing Bulls), der sich hart gegen Isack Hadjar (Red Bull) durchsetzen konnte.

Für Nico Hülkenberg gab es im Sprint nichts zu holen: Der Audi-Pilot wurde direkt vor Teamkollege Gabriel Bortoleto 13. und geriet noch ins Visier der Kommissare, weil er sich neben der Strecke einen Vorteil verschafft haben soll.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Wie lief der Start?

Lewis Hamilton konnte seine Führung behalten, musste Antonelli aber vor Kurve 1 etwas blockieren, um einen Angriff zu verhindern. Dahinter preschte vor allem McLaren nach vorne und fand sich plötzlich auf den Positionen drei und vier wieder. Norris überholte Antonelli sogar vor der Copse und war zunächst Zweiter, doch vor Stowe konnte der Italiener kontern.

Piastri musste kurz darauf allerdings Federn lassen und erst Russell und dann Verstappen passieren lassen. Immer wieder gab es Positionsverschiebungen aufgrund eines unterschiedlichen Energiemanagements. Nico Hülkenberg verlor eine Position und war nach dem Start nur noch 14.

Einen schlechten Start erlebte wieder einmal Red Bull. "Wir kriegen einfach keine Starts hin. Wir verstehen es einfach nicht", schimpft Isack Hadjar. "Es hat keinen Sinn, zu einem Rennen zu fahren, wenn man weiß, dass man sofort vier Plätze verliert. In meinem Fall habe ich sogar noch mehr verloren. Es ist schockierend, jedes Mal."

Wo das Problem liegt, weiß er aber auch nicht. Aber: Auch Verstappen verlor Positionen, machte dafür aber nicht das Auto verantwortlich: "Diesmal waren es einfach durchdrehende Räder", sagt er bei Viaplay. "Ich habe die Kupplung kommen lassen und dann musst du erst mal warten, bis Grip da ist. Das war nicht ideal."

Am Ende des Feldes gab es eine Kollision zwischen Sergio Perez (Cadillac) und Fernando Alonso (Aston Martin) in Kurve 3. Perez musste daraufhin die Box ansteuern und erhielt auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe für den Vorfall.

Wie lief der Kampf um den Sieg?

Nachdem sich das Feld nach dem Start sortiert hatte, fuhren Hamilton und Antonelli dem Feld an der Spitze weg. Nach drei Runden hatten beide bereits fünf Sekunden Vorsprung auf Norris und den Rest des Feldes, sodass sich im Grunde ein Zweikampf um den Sieg entwickelte.

In Runde acht folgte der Führungswechsel, nachdem Hamilton zuvor einige Angriffe abwehren konnte. Doch auf der Hangar-Straight hatte der Engländer keine Chance mehr, sich zu wehren, sodass Antonelli einfach locker vorbeifahren konnte und letzten Endes seine Führung auch ins Ziel tragen konnte. Denn einen ernsthaften Konterversuch gab es nicht mehr.

"Die ersten zehn Runden mit Lewis haben super viel Spaß gemacht", sagt Antonelli. "Wir haben beide extrem gepusht. Und als ich mich herangekämpft hatte und in die Position kam zu überholen, wusste ich, dass meine Chance kommen würde."

"In dieser einen Runde war es aus Kurve 4 heraus verdammt eng, als ich in Brooklands neben ihn gefahren bin. Er hat das ERS genutzt und ich entschied mich, abzuwarten. Als es dann in Richtung Stowe ging, habe ich alles rausgehauen, was ich hatte, und konnte vorbeigehen", beschreibt er.

"Von diesem Moment an habe ich einfach versucht, meinen Rhythmus zu finden und den Abstand so zu vergrößern, dass er nicht mehr kontern kann, um das Ding dann einfach nach Hause zu fahren."

"Es war ein verdammt hartes Rennen, um den Mercedes hinter mir zu halten", sagt Hamilton. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass das eventuell der Fall sein könnte. Und da es heute offensichtlich so windig war - mit heftigem Gegenwind auf der Gegengeraden -, kam er natürlich regelrecht an mir vorbeigeflogen. Ich meine, ich habe so hart gepusht, wie ich nur konnte."

"Ich habe absolut alles gegeben, aber Glückwunsch an Kimi. Und ja, wir haben Arbeit vor uns, um zu versuchen, diese Lücke zu schließen, damit wir mithalten können."

Warum war das Podium von Lando Norris in Gefahr?

Nachdem er sich einen komfortablen Vorsprung auf Russell erarbeitet hatte, geriet der amtierende Weltmeister in der Schlussphase erneut unter Druck des Mercedes-Piloten, da er angewiesen wurde, Benzin zu sparen.

Norris schaffte es gerade so, den dritten Platz zu verteidigen, war aber über das unnötig stressige Ende des 17-Runden-Rennens alles andere als erfreut. Über den Teamfunk forderte ein aufgebrachter Norris seine Mannschaft auf, "es ein einziges Mal richtig hinzubekommen".

Anstatt dass McLaren das Auto absichtlich mit zu wenig Benzin betankt und damit zu viel Risiko eingegangen wäre, erklärt Teamchef Andrea Stella, dass sich das Team aus Woking bei den Berechnungen des Kraftstoffverbrauchs schlichtweg vertan habe. Diese seien in diesem Jahr aufgrund der zusätzlichen Variablen beim Energiemanagement schwieriger exakt zu treffen.

"Wir müssen uns verbessern, denn es ist das zweite Mal in Folge, dass wir den Fahrer auffordern mussten, Sprit zu sparen. Das ist nicht gut genug", stellt er bei Sky klar. "Wir müssen als Team einen besseren Job machen. Aber Lando hat das auf brillante Weise kompensiert."

Wie lief das Rennen von Nico Hülkenberg?

Viel zu holen gab es von Startposition 13 nicht. Genau auf dieser Position kam der Audi-Pilot auch ins Ziel. Am Start hatte der Deutsche zunächst einige Position verloren, konnte aber in der ersten Runde noch etwas Boden gutmachen. Später schnappte er sich Position 13 gegen Oliver Bearman aber noch mit einem guten Manöver außenherum in der vorletzten Kurve.

Allerdings geriet Hülkenberg in das Visier der Kommissare, weil er in Kurve 9 neben die Strecke geraten war und einen möglichen Vorteil daraus hatte.

Sein Fazit: "Ja gut, ein bisschen Startübungen wieder durchgeführt und beide unsere Starts waren nicht die besten", meint er bei Sky. "Da kann man auf jeden Fall was mitnehmen und lernen für morgen."

"Ich glaube, wenn wir heute gleich am Nachmittag sauber arbeiten und einen guten Job machen, dann sind wir definitiv in Schlagdistanz für die Top 10."

Gab es Ausfälle?

Nein, alle 22 Fahrer sahen das Ziel.

So geht es weiter beim Grand Prix von Großbritannien 2026

Um 17 Uhr folgt das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation und zum Sprint.

Am Sonntag (5. Juli) ist der Rennstart in Spielberg für 16 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse auf YouTube. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

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Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)