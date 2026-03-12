Stadtkurs von Madrid: Erste Renderings zeigen diese irre Passage

Der Countdown läuft: Am 13. September feiert die Formel 1 ihre Premiere auf dem neuen Semi-Straßenkurs in Madrid. Rund sechs Monate vor dem Grand Prix von Spanien 2026 haben die Organisatoren von "MADRING" nun erstmals offizielle Renderings veröffentlicht. Die Bilder zeigen, auf welche spektakulären Abschnitte sich Fahrer und Fans auf dem 5,4 Kilometer langen Kurs freuen dürfen.

Das unbestrittene Herzstück der insgesamt 22 Kurven umfassenden Strecke ist Kurve 12, die den klangvollen Namen "La Monumental" trägt. Inspiriert von der runden Architektur einer traditionellen Stierkampfarena, sticht dieser Abschnitt vor allem durch seine technischen Daten hervor: Mit einer Überhöhung von satten 24 Prozent und einer Länge von 550 Metern werden die Piloten hier rund sechs Sekunden lang unter Volllast durch die Kurve gepresst.

Rund 45.000 Zuschauer sollen allein in diesem Bereich Platz finden, was "La Monumental" zu einem der neuen Hotspots im Formel-1-Kalender machen dürfte.

Highspeed-Jagd durch Valdebebas

Der Kurs, der eine Mischung aus permanenten Rennstrecken-Elementen und Stadtkurs-Passagen darstellt, verspricht zudem extrem hohe Geschwindigkeiten. Auf der 589 Meter langen Start-Ziel-Geraden werden die Boliden die 320-Kilometer-pro-Stunde-Marke knacken, bevor es nach nur 200 Metern hinter der Startlinie in die erste harte Bremszone geht - Überholmanöver beim Start sind hier vorprogrammiert.

Ein weiteres Highlight ist der Sektor entlang der "Ribera del Sena". Auf der mit 839 Metern längsten Geraden des Kurses erreichen die Autos ebenfalls Top-Speeds von über 320 Kilometer pro Stunde, bevor sie in die technische "Valdebebas-Sequenz" eintauchen. Dieser Abschnitt (Kurven 14 bis 16) wird fast mit Vollgas durchfahren, gefolgt von einem harten Bremspunkt vor Kurve 17, wo der Speed von 280 auf rund 100 Kilometer pro Stunde reduziert werden muss.

Ticket-Update: 70 Prozent bereits verkauft

Passend zur Veröffentlichung der Renderings gaben die Veranstalter auch ein Update zum Ticketverkauf. Wer beim Debüt in der spanischen Hauptstadt dabei sein will, muss sich beeilen: Über 70 Prozent der Kapazitäten sind bereits vergriffen.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurden nun jedoch limitierte Kontingente in den Bereichen der neu gezeigten Sektionen freigeschaltet - sowohl für die Tribünen als auch für die Hospitality-Bereiche.

Mit der "Distrito-Fanzone" plant Madrid zudem Großes: Zwischen den Kurven 14 und 15 soll das größte Fan-Areal der gesamten Strecke entstehen, das Platz für über 50.000 Menschen bietet.