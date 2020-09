Teamchef Szafnauer über Vettel: "Wird Team auf ein neues Level heben"

2021 wechselt Sebastian Vettel zum aktuellen Racing-Point-Team, das dann den Namen Aston Martin tragen wird. "Wir haben eine Weile mit ihm gesprochen, die finale Entscheidung fiel aber erst kurz vor der Bekanntgabe", verrät Teamchef Otmar Szafnauer, der erklärt, warum man sich in Silverstone für Vettel und damit gegen Sergio Perez entschieden hat.

Der Mexikaner hatte bei Racing Point eigentlich noch einen Vertrag. Doch dort zog man es vor, ab 2021 auf Vettel zu setzen. "Ich denke, es ist ein Kompliment an 'Checo', dass wir so lange überlegen mussten, ob wir einen viermaligen Weltmeister mit all der Erfahrung nehmen, die Seb mitbringt, oder ob wir bei Checo bleiben", erklärt Szafnauer.

Es sei "keine leichte Entscheidung" gewesen, stellt der Teamchef klar. "Checo ist ein toller Kerl und ein großartiger Racer", betont er. "Er ist am Sonntag großartig, und seine Pace auf einer Runde am Samstag hat sich verbessert. Außerdem war er immer zuverlässig", sagt Szafnauer. "Er ist ein echter Profi, und wir freuen uns auf die verbleibenden Rennen mit Checo."

"Wir haben den Anspruch, das Team nach vorne zu bringen", erinnert Szafnauer und erklärt: "In Silverstone arbeiten wir hart, um in alle Bereiche des Teams zu investieren, damit wir die Infrastruktur und die Ressourcen dorthin bringen, wo sie sein müssen." Vettel soll dem Team mit seiner Erfahrung ab der kommenden Saison dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen.??

"Er wird das Team auf ein neues Level heben, und ich bin sicher, dass er uns in 1.000 kleinen Details helfen wird, damit wir uns verbessern", erklärt Szafnauer und ergänzt: ?"Ich denke, er wird die Arbeitsmoral eines Weltmeisters mitbringen. Davon wollen wir alle lernen." Er betont: "Alle müssen sich noch einmal steigern, und er wird auch ein großartiger Mentor für Lance sein."

"Er ist noch immer relativ jung und sehr schnell. Für Lance ist es großartig, von einem viermaligen Weltmeister zu lernen", ist er sich sicher. Zudem wisse Vettel, wie es ist, in einem Topteam zu arbeiten. "Das will Aston Martin auch sein", erinnert Szafnauer. Vettel soll dabei helfen, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.