Termin für W15 steht: Neuer Mercedes wird ein Valentins-Auto!

Mercedes hat das Datum für die Präsentation seines neuen Autos für die Formel-1-Saison 2024 verkündet: Der neue W15 wird am Mittwoch, 14. Februar, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der neue Silberpfeil wird somit ein echtes Valentinsauto werden.

Mercedes, die erneut mit Lewis Hamilton und George Russell antreten werden, steht vor einer wichtigen Saison. Nach zwei Jahren mit nur einem einzigen Grand-Prix-Sieg möchte man den Rückstand auf Branchenprimus Red Bull verringern.

Der W15 sollte deutlich anders aussehen als das Launch-Auto im vergangenen Jahr, das noch am ursprünglichen Zeropod-Konzept der Saison 2022 festhielt. Schon früh in der Saison merkte das Team aber, dass man damit einen Fehler gemacht hatte, und warf das Konzept über Bord.

Ab Monaco nahm der Rennstall umfangreiche Änderungen an seinem Boliden vor und konnte sich zumindest noch auf Platz zwei in der Konstrukteursmeisterschaft schieben. Ein Sieg gelang Mercedes 2023 aber nicht.

Und trotz des großen Vorsprungs von Red Bull möchte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff die Flinte nicht ins Korn werfen: "Ich möchte die Aufholjagd nicht aufgeben und sagen, dass wir auf 2026 und das neue Auto und den neuen Motor warten sollten", sagt er gegenüber Motorsport-Total.com.

"Es liegen noch zwei wichtige Jahre vor uns. Ich möchte es als Beweis für die Stärke des Teams sehen, dass wir in der Lage sind, uns zu erholen und um Meisterschaften zu fahren. Das ist unser klares Ziel", betont der Österreicher.

Neben Mercedes hat am Montag auch Alpine seinen Launchtermin verkündet: Die Franzosen werden eine Woche vor Mercedes am 7. Februar ihre Saisoneröffnung machen - zusammen mit dem WEC-Team rund um Mick Schumacher, der 2024 neben seiner Rolle als Ersatzfahrer bei Mercedes auch das Hypercar von Alpine fahren wird.

Zudem sind auch bereits die Termine von Williams (5. Februar), Sauber (5. Februar), Aston Martin (12. Februar) und Ferrari (13. Februar) bekannt. Von Red Bull, AlphaTauri, McLaren und Haas fehlen die Präsentationstermine noch.

Die Testfahrten starten am 21. Februar in Bahrain, bevor in der Woche danach schon der Saisonauftakt an gleicher Stelle stattfinden wird.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.