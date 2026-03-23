Toleman TG183B: Das erste Formel-1-Auto von Ayrton Senna wird versteigert

Nach dem Lotus 98T aus der Saison 1986 kommt nun ein weiteres Formel-1-Auto von Ayrton Senna unter den Hammer: Auch der Toleman TG183B aus dem Jahr 1984, mit dem der dreimalige Weltmeister sein Debüt in der Königsklasse gab, wird vom Auktionshaus RM Sotheby's versteigert.

Anders als der Lotus mit der ikonischen John-Player-Special-Lackierung, der bis zu zwölf Millionen US-Dollar erzielen sollte, wird der Verkaufspreis des Toleman auf "lediglich" 2,8 bis 3,8 Millionen Euro geschätzt. Senna fuhr den TG183B in vier Rennen der Saison 1984, beginnend mit seinem Debüt beim Großen Preis von Brasilien.

Der Brasilianer erzielte mit diesem Wagen auch seine ersten WM-Punkte, als er bei den Formel-1-Rennen in Südafrika und Belgien jeweils den sechsten Platz belegte. Laut Inserat von RM Sotheby's ist der Toleman TG183B, der einst von Rory Byrne entworfen wurde, "wunderbar erhalten und weist viele authentische Merkmale auf".

Der historische Formel-1-Bolide wird laut Anzeige "von einem zeitgenössischen Hart 415T-Motor mit überholtem Getriebe" angetrieben. Das Chassis wurde im Jahr 2022 vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Martin Brundle während der Dokumentation "The Story of Toleman" von Sky Sports F1 gefahren.

Außerdem fuhr Alpine-Pilot Pierre Gasly den Wagen 2024 in Silverstone, anlässlich des 40. Jahrestages von Sennas Formel-1-Debüt und dem 30. Todestag der Legende. "Ich kann mich an kein so unglaubliches Erlebnis erinnern", sagte der Franzose nach seiner Demofahrt.

"Sennas allerersten Formel-1-Wagen zu fahren, hat all meine Erwartungen übertroffen. Es war unglaublich emotional. Ich hatte noch nie in einem Rennwagen gesessen, der älter war als ich, und das pure Fahrgefühl war einfach unglaublich - nur drei Pedale und ein simples Lenkrad, ganz anders als das, was ich von einem modernen Formel-1-Wagen gewohnt bin."

"Es war ein einmaliges Erlebnis, das ich nie vergessen werde", so Gasly, der damals von einem "ganz besonderen" Erlebnis sprach. Nun soll der Toleman TG183B, der aktuell in Monaco steht, einen neuen Besitzer finden.