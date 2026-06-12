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Formel-1-Comeback mit Millionenpublikum: Was die Rückkehr von RTL für Sky bedeutete und wie intensiv das Monaco-Qualifying verfolgt wurde

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
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TV-Quoten Monaco: RTL feiert starkes Formel-1-Comeback

Formel-1-Startphase beim Grand Prix von Monaco 2026

Foto: Getty Getty

Beim Grand Prix von Monaco 2026 kehrte die Formel 1 erstmals seit dem Grand Prix der Niederlande 2025 ins deutsche Free-TV zurück. Für RTL verlief dieses Comeback positiv: Im Schnitt verfolgten 1,8 Millionen Zuschauer die Live-Berichterstattung des Privatsenders. In der Spitze hatten sogar bis 2,2 Millionen eingeschaltet.

RTL hält damit sein aktuelles Quoten-Niveau in der Formel 1: 2025 hatte der Sender mit dem Grand Prix von Belgien und 1,83 Millionen Zuschauern seine Saisonbestleistung erzielt, 2024 mit dem Grand Prix von Bahrain und 1,9 Millionen. In früheren Jahren verfolgten jedoch stets über zwei Millionen Zuschauer die RTL-Übertragungen.

Anders als RTL hat Pay-TV-Sender Sky den Grand Prix von Monaco auch in den Vorjahren gezeigt und dabei meist besser abgeschnitten als 2026 mit 524.000 TV-Zuschauern: Nur 2023 fiel das Publikum mit 360.000 Zuschauern noch geringer aus. Allein im Vergleich zum Vorjahr fehlen rund 118.000 Zuschauer, im Vergleich zur Bestleistung von 2022 fast eine halbe Million. Aber: Damals hatte Sky jeweils keine innerdeutsche Konkurrenz im Free-TV.

Für 2026 liegt der aktuelle Wert leicht über dem Saisondurchschnitt. Sky punktet allerdings mit weiteren 138.000 Streaming-Kunden. Das hebt das Gesamtpublikum des Bezahlsenders auf insgesamt 662.000 Zuschauer - knapp mehr als das reine TV-Publikum 2025.

In Österreich übernahm dieses Mal der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragung des Grand Prix von Monaco. 466.000 schalteten ein und bescherten dem Sender einen Marktanteil von 41 Prozent.

Auch für den ORF fällt der Vorjahresvergleich negativ aus: Nach 931.000 in der Saison 2022 und 631.000 in der Saison 2024 markiert 2026 einen neuen Tiefpunkt. Allerdings liegt die aktuelle Monaco-Quote für den ORF ebenfalls leicht über dem bisherigen Saisonschnitt.

Wie viele Zuschauer das "Qualifying des Jahres" sahen

Interessant ist in Monaco neben dem Rennen vor allem das Qualifying. Auch hier erzielte RTL die besten Quoten im deutschsprachigen Raum: 690.000 Zuschauer verfolgten das Zeitfahren im Free-TV bei RTL (8,6 Prozent Marktanteil), weitere 90.000 sahen die Übertragung bei Schwesterkanal Nitro. Sky kam für das Qualifying auf 293.000 TV-Zuschauer und weitere 84.000 Streaming-Kunden, beim ORF schauten 269.000 zu.

Welche Sender das nächste Rennen in Barcelona zeigen

In Deutschland überträgt nur Sky alle Einheiten beim Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026 live. RTL ist zwar ebenfalls involviert, zeigt jedoch nur das Qualifying live im Free-TV. In Österreich berichtet erneut der ORF von der Formel 1, in der Schweiz wie gewohnt SRF. (Hier alle Details und Sendezeiten zur TV-Übertragung für Barcelona abrufen!)

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