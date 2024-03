Updates Australien: Ferrari präsentiert neue Winglets

Die ganz großen technischen Updates lassen weiter auf sich warten: Beim dritten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2024 in Australien gehen die Autos nur leicht verändert auf die Strecke - und bei fünf von zehn Teams sogar im Originalzustand vom Auftakt in Bahrain.

Denn neben Red Bull haben auch Mercedes, McLaren, Alpine und Haas bislang darauf verzichtet, sogenannte Performance-Updates einzusetzen. Dafür sind Aston Martin und Racing Bulls bereits zum zweiten Mal an drei Rennwochenenden mit neuen Teilen am Start. (Hier unsere Updates-Übersicht mit allen Details zu den einzelnen Grands Prix abrufen!)

Nach veränderten Bremsschächten in Dschidda ist bei Aston Martin in Melbourne ein leicht modifizierter Frontflügel im Einsatz. Konkret anders ist die Ausrichtung der Frontflügel-Flaps. Davon verspricht sich das Team eine verbesserte Frontflügel-Leistung durch günstigere Anströmung.

Racing Bulls lässt auf eine modifizierte Motorhaube samt Verkleidung in Dschidda nun neue Heckflügel-Profile folgen. Damit soll einerseits mehr Abtrieb generiert werden, andererseits der Luftwiderstand geringer ausfallen als bisher.

Neue Winglets an der Heckflügel-Halterung bei Ferrari

Das erste Performance-Update bei Ferrari in diesem Jahr betrifft kleine Winglets an der Heckflügel-Halterung. "Es handelt sich um ein kleines Update, von dem wir uns einen kleinen Zugewinn an aerodynamischem Abtrieb in diesem Bereich erhoffen", so meldet das Team.

Erstes Sauber-Update in der Saison 2024

Ein überarbeiteter Frontflügel ist das erste Update von Sauber in diesem Jahr. Die dritten und vierten Frontflügel-Profile sind neu designt worden, außerdem die seitlichen Endplatten des Frontflügels. "Im Zusammenspiel verbessern [diese Änderungen] die aerodynamische Gesamteffizienz des Autos", erklärt das Team aus der Schweiz.

Einzig streckenspezifische Änderungen präsentiert Alpine in Melbourne: Es verzichtet auf das zweite Element am Beam-Wing unterhalb des Heckflügels, womit der Beam-Wing weniger Abtrieb generiert, aber auch für weniger Luftwiderstand sorgt. "Mit dieser Beam-Wing-Version können wir den Luftwiderstand je nach Erfordernissen der jeweiligen Rennstrecke weiter reduzieren", heißt es von Alpine.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.