Formel-1-Technik 2024: Alle Updates der einzelnen Teams

Bei welchem Rennen hat Ferrari neue Teile dabei? Wann kommt ein Update bei Red Bull? Und wie entwickelt Sauber sein Rennauto weiter? Fragen wir diese beantwortet dieser Artikel. Denn hier werden sämtliche technischen Updates der einzelnen Fahrzeuge in der Formel-1-Saison 2024 aufgelistet.

Hierbei gilt es zunächst zu klären, was als ein Update in diese Liste eingeht: Nämlich alle Änderungen, die von den Teams rein aus Performance-Gründen vorgenommen werden und – so der Plan – permanent an den Autos verbleiben. Also generelle Weiterentwicklungen.

Was nicht als Update in diese Liste eingeht: streckenspezifische Anpassungen wie leicht modifizierte Flügel. Denn hierbei handelt es sich nicht um Updates im klassischen Sinn, sondern lediglich leicht veränderte Teile, die in ähnlicher Form bereits eingesetzt wurden, aber nicht notwendigerweise erneut eingesetzt werden.

Alle Updates der Formel-1-Saison 2024

In der nachfolgenden Tabelle sind fortlaufend sämtliche Performance-Updates der Formel-1-Teams aufgelistet. So ist nachvollziehbar, wann welche technischen Fortschritte unternommen wurden und mit welchen gewünschten Effekten.

Red Bull RB20

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

Mercedes W15

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda Luftleitblech an der Hinterachse Verbesserte Stabilität

Ferrari SF-24

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

McLaren MCL38

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

Aston Martin AMR24

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda Vorderer Bremsschacht Verbesserte Anströmung und reduzierte Luftverwirbelungen Luftleitblech an der Vorderachse

Alpine A524

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

Williams FW46

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

Racing Bulls VCARB 01

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda Motorhaube/Verkleidung Verbesserte Anströmung

Sauber C44

Grand Prix Update Erhoffter Effekt Sachir Dschidda

Haas VF-24