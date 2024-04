Visa Cash App RB Formula One Team: "Der Didi hätte sich gefreut ..."

Visa Cash App RB, also jenes Formel-1-Team, das von den meisten Medien nur als Racing Bulls bezeichnet wird, war vor Beginn der Saison 2024 Gegenstand eines Shitstorms. Dass die Namensrechte an einem jener beiden Teams, die einst von Dietrich Mateschitz gegründet wurden, ausgerechnet an Finanzdienstleister verhökert wurden, kam bei vielen Traditionalisten nicht gut an.

Doch inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, das Team erfreut sich an seinen sportlichen Erfolgen (derzeit Platz 6 in der Konstrukteurs-WM) - und CEO Peter Bayer findet nicht, dass man den Bogen mit der Namensgebung überzogen hat. Er habe sich angewöhnt, sich nicht von den "enormen Störgeräuschen" von außen ablenken zu lassen, sagt er in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Insofern prallt es auch von ihm ab, wenn Insider erzählen, Mateschitz würde sich angesichts des kommerzialisierten Teamnamens im Grab umdrehen. Der Gründer des Red-Bull-Konzerns hatte zu Lebzeiten immer großen Wert auf die Ästhetik seiner Projekte gelegt. Toro Rossos erste Bullenlackierungen in der Formel 1 sind legendär.

Bayer aber sagt, er habe deswegen seinen Vorgänger Franz Tost angerufen, weil der "immer sagt, was er denkt. Und der Franz hat zu mir gesagt: 'Peter, scheiß drauf, was die alle sagen. Der Didi hätte sich gefreut, wenn so ein tolles Unternehmen wie Visa eines seiner Teams unterstützt und entsprechende Gelder dazu beiträgt, damit dieses Team funktionieren kann.' Da verlasse ich mich auf den Franz."

Zumal der Name Racing Bulls, wie die Firma in Faenza heißt, eng mit Mateschitz' Vermächtnis verknüpft ist. Mateschitz hatte neben dem Motorsport eine zweite große Leidenschaft, nämlich die Fliegerei. Seine Fliegerstaffel Flying Bulls ist weltbekannt. Die Racing Bulls sind namentlich an die Flying Bulls angelehnt.

"Die Beziehung zu Red Bull ist als Racing Bulls ganz klar gegeben. Die steht auch für uns absolut im Vordergrund", unterstreicht Bayer. "Ich sehe es so, wie Franz gesagt hat: Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, mit Visa ein Topunternehmen, eine der bekanntesten Marken, die es weltweit überhaupt gibt, an Bord zu holen."

Und: "Visa hat Cash App als einen ihrer Partner mitgebracht, die insbesondere in den USA, Kanada, Mexiko, Australien sehr, sehr bekannt sind, sehr, sehr populär sind, insbesondere bei jungen Leuten. Wir hier im Team sind alle stolz auf Visa Cash App RB", sagt der Österreicher.

Das Interview mit Bayer wurde am 28. März im Rahmen des Mitgliederstammtischs auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de aufgezeichnet. Insgesamt rund zwei Stunden lang beantwortete Bayer die Fragen der Kanalmitglieder. Ein Auszug daraus, nämlich ein von Chefredakteur Christian Nimmervoll moderiertes Live-Interview, ist jetzt kostenlos für alle Nutzer freigeschaltet.

Mit Bildmaterial von Red Bull.