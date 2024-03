Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Bahrain mit ganz leichtem Plus

Die Formel 1 ist mit einem ganz leichten Zuschauer-Plus in die Saison 2024 gestartet. Denn der Bahrain-Grand-Prix auf dem Bahrain International Circuit in Sachir als Austragungsort für den Auftakt hat erstmals seit Jahren wieder ein sechsstelliges Gesamtpublikum vermeldet. (Hier die aktuelle Vor-Ort-Zuschauer-Statistik mit Vorjahresvergleichen abrufen!)

Laut offiziellen Angaben waren über die gesamte Grand-Prix-Veranstaltung hinweg insgesamt 100.000 Zuschauer vor Ort, davon 37.000 am Rennsamstag. Die Gesamtzahl liegt damit knapp über den 99.500 aus dem Vorjahr und den 98.000 aus der Formel-1-Saison 2022.

Bahrain hatte schon zweimal 100.000 Zuschauer

Bahrain hat damit seine eigene Bestleistung eingestellt: Schon 2008 und 2010 hatten die Veranstalter für den Wüsten-Grand-Prix jeweils 100.000 Wochenend-Zuschauer verkündet. Seit 2015 und mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 (ohne Zuschauer) und 2021 (nur 4.500 Zuschauer zugelassen) waren zuletzt immer über 90.000 Besucher beim Grand Prix gewesen.

Im internationalen Vergleich mit den anderen Strecken im Formel-1-Kalender 2024 ist Bahrain dennoch das klare Schlusslicht: Nirgendwo sonst ist das Vor-Ort-Publikum kleiner. Allerdings liegen sämtliche arabischen Grands Prix am unteren Ende der Skala: Bahrain mit 100.000 (2024) sowie - mit den 2023er-Werten - Katar mit 120.000, Saudi-Arabien mit 150.000 und Abu Dhabi mit 170.000 Zuschauern.

Wie die Formel-1-Zuschauerzahlen berechnet werden

Wichtig zu wissen: Die verkündete Zuschauerzahl bedeutet nicht, dass wirklich so viele Personen das Geschehen vor Ort verfolgt haben. Denn für diese Gesamtzahl werden die Zuschauerzahlen der einzelnen Veranstaltungstage aufaddiert.

Sprich: Wer als Fan an allen drei Fahrtagen der Formel 1 an die Rennstrecke kommt, wird jeden Tag gezählt und geht damit insgesamt dreimal in die Zuschauer-Statistik ein. So verfahren jedoch alle Formel-1-Strecken und viele andere Motorsport-Serien, womit eine Vergleichsmöglichkeit gegeben ist.

