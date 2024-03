Übersicht: Vor-Ort-Zuschauerzahlen zur Formel-1-Saison 2024

Wie viele Zuschauer sind eigentlich live dabei an der Rennstrecke? Das halten wir in der Formel-1-Saison 2024 in dieser Übersicht fest. Wir nennen die offiziellen Zuschauerzahlen, wie sie von den einzelnen Veranstaltern vermeldet werden, und wir vergleichen sie mit den Werten der anderen Grands Prix und auch mit den Zahlen aus den Vorjahren. So entsteht eine übersichtliche Formel-1-Zuschauer-Statistik.

Wie die Formel-1-Zuschauerzahlen berechnet werden

Wichtig zu wissen: Die verkündete Zuschauerzahl bedeutet nicht, dass wirklich so viele Personen das Geschehen vor Ort verfolgt haben. Denn für diese Gesamtzahl werden die Zuschauerzahlen der einzelnen Veranstaltungstage aufaddiert.

Sprich: Wer als Fan an allen drei Fahrtagen der Formel 1 an die Rennstrecke kommt, wird jeden Tag gezählt und geht damit insgesamt dreimal in die Zuschauer-Statistik ein. So verfahren jedoch alle Formel-1-Strecken und viele andere Motorsport-Serien, womit eine Vergleichsmöglichkeit gegeben ist.

Die Vor-Ort-Zuschauerzahlen der Formel 1 2024