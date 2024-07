Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Rekord in Ungarn

Der Ungarn-Grand-Prix 2024 hat den Veranstaltern am Hungaroring bei Budapest einen Zuschauer-Rekord beschert: Mit 310.000 kamen mehr Formel-1-Fans denn je an die Rennstrecke bei Mogyorod gut 20 Kilometer vor der ungarischen Hauptstadt.

Der Trend der vergangenen Jahre hält also weiter an am Hungaroring: Schon 2022 waren 297.000 gezählt worden, 2023 mit 303.000 erstmals über 300.000. Nun also die nächste Bestleistung.

Im internationalen Vergleich ist das Plus von 7.000 Fans im Vergleich zum Vorjahr durchaus achtbar. Es liegt auf einem Niveau mit Suzuka, das sich dieses Jahr von 222.000 auf 229.000 gesteigert hat. Noch größer fiel der Zuwachs 2024 nur für Melbourne aus, das nach 441.600 in der Saison 2023 auf 452.000 kam, also um über 10.000 Zuschauer zugelegt hat.

Mit seinen 310.000 Wochenend-Besuchern belegt Ungarn aktuell den vierten Platz in der inoffiziellen Zuschauer-Gesamtwertung zur Formel-1-Saison 2024. Nur Silverstone (480.000), Melbourne (452.000) und Montreal (350.000) hatten besser abgeschnitten. (Zur Übersicht der Formel-1-Zuschauerzahlen 2024!)

Was aber nicht bedeutet, dass in Ungarn 310.000 einzelne Zuschauer vor Ort gewesen sind: Wie bei mehrtägigen Großveranstaltungen üblich, werden die Fans täglich gezählt und die Tagessummen für den Gesamtwert aufaddiert. Sprich: Wer an allen drei Fahrtagen der Formel 1 an den Hungaroring kommt, der geht auch dreimal in die Statistik ein. Das Tagespublikum liegt also deutlich unter 310.000.

Ungarn legt deutlich zu seit der Corona-Pandemie

Bemerkenswert ist für Ungarn der Zuschauer-Zuspruch im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie: Ab 2016 und bis 2019 hatte das Rennen Jahr für Jahr mehr Vor-Ort-Fans begeistert und 2019 230.000 Zuschauer vermeldet. Das lag jedoch unter dem damaligen Rekordwert von 247.000, die bereits 2013 an den Hungaroring gekommen waren.

Der Zuwachs gerade in den jüngsten Jahren passt zum weltweiten Trend der Formel 1: Die meisten Rennstrecken im Kalender vermelden Saison für Saison ansteigende Zuschauerzahlen oder bleiben auf dem Vorjahresniveau. 2024 gibt es bislang nur ein Minus: In Spielberg in Österreich kamen 2.000 Fans weniger als im Vorjahr an den Red-Bull-Ring. (Zur Übersicht der Formel-1-Zuschauerzahlen 2024!)