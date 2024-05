Vor-Ort-Zuschauer Formel 1 2024: Imola verzeichnet deutliches Plus

Nachdem der Große Preis der Emilia-Romagna 2023 noch unter dramatischen Umständen abgesagt werden musste, dürfen die Veranstalter das Formel-1-Wochenende in Imola im Jahr 2024 als Erfolg verbuchen.

Insgesamt 200.000 Fans strömten nach offiziellen Angaben an allen Grand-Prix-Tagen ans Autodromo Enzo e Dino Ferrari, was einem deutlichen Plus im Vergleich zum zuvor letzten Imola-Grand-Prix in der Formel-1-Saison 2022 entspricht.

Damals hatten "nur" knapp 130.000 Fans ihren Weg an die Rennstrecke gefunden, was einem satten Plus von rund 54 Prozent in diesem Jahr entspricht. Für Imola könnte das ein wichtiges Argument im Hinblick auf einen neuen Vertrag sein.

Denn zwar wird Imola auch 2025 wieder im Formel-1-Kalender stehen, anschließend läuft der aktuelle Kontrakt jedoch aus. Und es ist kein Geheimnis, dass es zahlreiche weitere Interessenten gibt, die in Zukunft gerne ein Formel-1-Rennen ausrichten würden.

Ein "Problem" für Imola könnte dabei die Tatsache sein, dass es mit Monza aktuell auch noch ein zweites Formel-1-Rennen in Italien gibt. Es bleibt daher abzuwarten, ob auch in Zukunft Platz für beide Grands Prix im Kalender sein wird.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali sagte dazu im vergangenen Jahr: "Wir müssen herausfinden, ob wir die Ressourcen haben, um zwei Grands Prix [in Italien] im Kalender zu halten, oder ob wir uns auf einen konzentrieren werden."

"Ich möchte Imola danken, denn die Organisatoren waren bereit, in einem schwierigen Moment wie COVID ein Risiko einzugehen, und haben bestätigt, dass sie ihre Zusage eingehalten haben", so Domenicali damals.

Die Fahrer jedenfalls würden das Rennen in der Emilia-Romagna nur ungern verlieren. Carlos Sainz erklärte am vergangenen Donnerstag zum Beispiel: "Ich bin froh, dass der Kalender diese Art von Veranstaltungsorten beibehält."

"Es erinnert uns alle daran, woher wir kommen und warum wir alle Fans dieses Sports geworden sind", so Sainz, der erklärt: "Dies ist eine der drei besten Strecken der Welt, auf der man ein Formel-1-Auto mehr als auf jeder anderen fühlt. Und das liebe ich."

Und auch das Interesse der Fans war am Wochenende vorhanden. Mit 200.000 Zuschauern verzeichnete Imola genauso viele Besucher wie das Rennen in China, wo die Formel 1 in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder gefahren ist.

Klare Nummer 1 bleibt in der Zuschauertabelle der Formel-1-Saison 2024 aber Melbourne. Dort meldeten die Veranstalter am gesamten Wochenende insgesamt 452.055 Fans an der Rennstrecke.

