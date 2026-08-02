Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Formel-1-Neueinsteiger Audi plant in der laufenden Rennsaison kein weiteres Update mehr für seinen Antriebsstrang. Das hat Audi-Renndirektor Allan McNish beim Grand Prix von Ungarn 2026 am Hungaroring bestätigt. McNish sagte, Audi werde "erst im nächsten Jahr" wieder Weiterentwicklungen am Formel-1-Antrieb vornehmen.

Hintergrund sei die Budgetobergrenze: Sie zwinge die Teams dazu, ihre Entwicklungsressourcen möglichst effizient einzusetzen. "Diesen Zielkonflikt hat jeder Rennstall", erklärte McNish.

"Man kann nicht alles auf einmal investieren, denn dann fehlen später die Mittel für weitere Entwicklungsschritte. Deshalb muss man die Erwartungen steuern, und zwar nicht nur über eine Saison hinweg, sondern über mehrere Jahre."

Das erste Antriebs-Update hat Audi "geholfen"

Audi hat in der Saison 2026 bereits eine erste Ausbaustufe seines Antriebs eingeführt. McNish beschrieb dieses Update als "kleine Anpassung" im Rahmen des Aufholprogramms ADUO. "Das hat gut funktioniert und uns geholfen. Die größeren Entwicklungsstufen sind jedoch erst für 2027 vorgesehen", sagte McNish. (Hier klicken: So funktioniert ADUO!)

Weshalb der Audi-Renndirektor weitere Maßnahmen noch in diesem Jahr "definitiv" ausschließt: "Beim Antriebsstrang geht es vor allem um Hardware, und solche Änderungen lassen sich nun einmal nicht kurzfristig umsetzen."

Warum Antriebsentwicklung ein bewegliches Ziel ist

Was aber verspricht sich Audi vom nächsten Entwicklungsschritt am Antrieb? Dazu wollte McNish (noch) nichts sagen: "Das ist ein Thema für 2027. Immer mit der Ruhe - wir haben ja gerade erst die Hälfte der Saison 2026 hinter uns gebracht." (Hier klicken: Die Audi-Meilensteine in der Formel 1)

Außerdem sei ein Entwicklungsziel ein bewegliches Ziel. "Wie groß ein Fortschritt ist, hängt immer auch von der Konkurrenz ab", erklärte McNish. "Man kann zwar eigene Entwicklungsziele definieren, entscheidend ist aber der Vergleich mit den anderen. Deshalb beobachten wir ständig, wie schnell sich unsere Wettbewerber verbessern und wie schnell wir selbst nachziehen können."

In der Saison 2026 habe sich Audi bereits "gesteigert", sagte McNish. "Das hängt definitiv auch mit dem Antriebsstrang zusammen, weil wir einige Systeme besser nutzen konnten. Gleichzeitig haben auch die Chassis-Upgrades ihren Teil dazu beigetragen. Ich denke, in beiden Bereichen haben wir Fortschritte gemacht. Diesen Weg wollen wir in der zweiten Saisonhälfte fortsetzen."