Warum die Teamchefs das neue Sprintformat überarbeiten wollen

Das überarbeitete Sprint-Format der Formel 1 wurde von den Fahrern am vergangenen Wochenende in Baku durchwachsen bewertet, und auch die Reaktion der Fans war wenig überschwänglich.

Aber was ist mit den Teamchefs, also jenen, die in Übereinkunft mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und der FIA den neuen Regeln zustimmten?

Auch sie hatten unterschiedliche Meinungen zum Verlauf des Baku-Wochenendes, in einigen Fällen vielleicht beeinflusst durch das Abschneiden ihrer eigenen Teams. Dabei muss eine solche Diskussion immer im richtigen Kontext geführt werden.

Erstens hat sich das Prinzip der Sprintwochenenden in den letzten beiden Saisons etabliert, und es ist klar, dass sie nicht abgeschafft werden, sodass sich die Debatte um die spezifischen Änderungen des Formats für das vergangene Wochenende dreht.

Wir vergleichen Baku also mit dem vorherigen Sprintformat, das 2022 eingeführt wurde und am Samstag ein zweites Freie Training beinhaltete, das zwar für die Vorbereitung mit Rennreifen nützlich war, aber ansonsten im Grunde überflüssig.

Zweitens ist es immer riskant, aus einer Stichprobe zu viele Schlüsse zu ziehen. Wir müssen also abwarten, wie sich das Format in Österreich und Spa, den nächsten Sprints, bewährt.

Teamchefs wollen weitere Sprints abwarten

Und schließlich ist Baku insofern ein ungewöhnlicher Fall, als der Charakter des Straßenrennens bedeutete, dass wir Chaos erwarteten, das aber weder im Sprint noch im Hauptrennen eintrat. Dabei schien eine Änderung des DRS-Aktivierungspunktes auf der Hauptgeraden, die nichts mit dem Sprintformat als solchem zu tun hat, das Ausmaß der Überholmanöver in Aserbaidschan zu reduzieren.

Die Trennung des Sprints vom Grand-Prix-Start sollte die Fahrer dazu ermutigen, mehr zu riskieren. Doch angesichts der Beschaffenheit der Strecke waren sich alle bewusst, dass ein Fehler im Sprint sehr teuer werden kann, und zwar nicht nur wegen der Kosten.

Vielleicht werden die Fahrer in Österreich, wo die ausgedehnten Auslaufzonen etwas mehr Spielraum lassen, näher an das Limit gehen und mehr Risiken nehmen.

Was die Teamchefs angeht, so lautete die allgemeine Meinung, man solle zunächst Baku analysieren und dann abwarten, was beim nächsten Sprint passiert. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Fan bin", sagte etwa Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist sich bezüglich der Änderungen unschlüssig Foto: Motorsport Images

"Aber ich denke, es ist die absolut richtige Entscheidung, es auszuprobieren und herauszufinden, ob wir es mögen oder nicht. Das war der Zweck, es schnell einzuführen. Es geht mehr darum, was für die Formel 1 an einem Sprint-Wochenende am besten ist, und ich habe keine Antwort darauf. Wir müssen das analysieren."

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur findet, dass das Format bis jetzt gut funktioniert, und will Österreich abwarten. "Dann werden wir sehen. Wir wollen nicht zu früh Schlüsse ziehen. Ich denke, dass das Format sehr dynamisch ist und für alle gut ist."

Uneinigkeit: Wie viele Sprintrennen braucht es?

"Es ist nicht viel falsch gelaufen", sagt auch Haas-Teamchef Günther Steiner. "Natürlich muss man immer schauen, was man besser machen kann, aber wir müssen nicht in Panik verfallen und etwas ändern, nur um es zu ändern. Wir müssen analysieren und sehen, wie gut oder schlecht es war, oder ob es geändert werden muss."

Andrea Stella von McLaren meint: "Diese Art von Format ist in Ordnung. Es hält einen aus Sicht der Teamführung sehr beschäftigt. Ich glaube nicht, dass es zu oft vorkommen muss, denn es könnte sich nur aufblähen. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass jeden Tag ein Rennen ist. Das könnte dem Gesamtgeschäft schaden."

Franz Tost von AlphaTauri vertritt die gegenteilige Ansicht. Er ist der Meinung, dass es für Verwirrung sorgt, wenn Sprints nur dann und wann stattfinden.

"Im Allgemeinen mag ich das Format der Sprint-Wochenenden", sagt er. "Für uns ist es ein kleiner Nachteil, weil wir einen Rookie haben. Und für sie ist es ein großer Nachteil, denn sie haben nur das FT1, und dann müssen sie schon ins Qualifying gehen."

"Das ist keine leichte Aufgabe. Aber so ist es nun mal. Von der Unterhaltung her denke ich, dass es ein guter Faktor ist, weil wir den Fans praktisch in jeder Session ein Highlight bieten, und das ist gut für den Sport. Wenn sich die Fans erst einmal daran gewöhnt haben, denke ich, dass sie es auch gutheißen werden."

"Das Einzige, was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass es nur sechs Sprintrennen gibt", wendet der AlphaTauri-Teamchef ein. "Das bedeutet, dass es viele andere Rennen gibt, bei denen wir das nicht machen, und das ist ein bisschen verwirrend für die Fans."

"Das ist zumindest das Feedback, das ich von Fans bekommen habe, die ich recht gut kenne. Einigen von ihnen musste ich das neue Sprintformat erklären, weil sie es nicht verstanden haben. Aber nachdem ich es ihnen erklärt hatte, sagten sie: 'Ach, so schlimm ist das gar nicht'. Aber trotzdem ist es ein bisschen verwirrend."

Reifenschlupflöcher müssen gestopft werden

Wie sieht es also mit möglichen Änderungen aus? In das überarbeitete Sportliche Reglement wurde ein gewisser Spielraum eingebaut. Er erlaubte es Renndirektor Niels Wittich, in Baku Änderungen in letzter Minute zu genehmigen, sofern acht Teams einverstanden sind, bevor sie dann vom World Motor Sport Council auf lange Sicht verabschiedet werden. Das Gleiche gilt für Österreich und Spa.

Tatsache ist: Die jüngst überarbeiteten Regeln wurden mit beispielloser Eile durch das FIA-System gejagt, und dabei traten naturgemäß einige Ungereimtheiten zutage.

So war es nicht die ursprüngliche Absicht, den Teams zu erlauben, alle neuen weichen Reifen am Freitag einzusetzen und keine für SQ3 des Sprint-Shootouts am Samstag übrig zu haben - wie bei Yuki Tsunoda und Lando Norris. Ein Versuch der FIA, dies zu verhindern, fand nicht die erforderliche Unterstützung von acht Teams.

Das noch größere Schlupfloch, das McLaren ausnutzen wollte, bestand darin, dass die Regeln für die Shootout-Session es nicht ausdrücklich verbieten, mit Intermediate-Reifen eine Proberunde zu drehen, wenn man keine Softs für SQ3 übrig hat.

Das Team aus Woking hatte das eigentlich vor, tat es dann aber nicht, weil die Bedingungen, unter denen Norris einen Startposition hätte gewinnen können, nicht eintraten.

Lando Norris war einer der Fahrer, die das Reifenschlupfloch für sich nutzten Foto: Motorsport Images

Beide Schlupflöcher könnten vor Österreich geschlossen werden, auch wenn die Verwendung der Reifen im Sprint-Shootout eine umfassendere Änderung erfahren könnte.

Die Teamchefs und auch die Sportdirektoren haben alle möglichen Optionen diskutiert. Doch die, für die man sich entschieden hat, findet nicht überall Zustimmung.

Forderung nach freier Reifenwahl wird lauter

Einige der Hauptakteure wünschen sich völlige Freiheit. Die Teams sollen ihre Reifenwahl auf den Freitag ausrichten, um eine bessere Startposition für den Grand Prix zu erreichen, und dann im Qualifying für den Sprint ein wenig improvisieren.

Das ist ein logischer Schritt für alle, die nicht zu den vier besten Teams gehören. Denn sie haben eine viel bessere Chance, im Hauptrennen in die Punkteränge zu fahren. Das hat am vergangenen Wochenende sowohl für Norris als auch für Tsunoda funktioniert. Die Chefs ihrer beiden Teams sind sich da einig.

"Es gibt ein Element, das bezüglich des Reglements behoben werden muss, und das ist die Tatsache, dass man in der Lage sein muss, gebrauchte Reifen im Shootout-Qualifying zu verwenden", sagt Stella. "Für mich ist das sehr einfach. Es würde alle potenziellen unbeabsichtigten Konsequenzen lösen, die es im Moment gibt."

"Ich bin mir sicher, dass die FIA und die Formel 1 darüber nachdenken, denn sie erkennen an, dass es im aktuellen Format noch einige Dinge zu lösen gibt", so Stella weiter.

"Ich habe in der Sitzung der Formel-1-Kommission gesagt, dass die Reifenwahl frei sein sollte", sagt auch Tost. "Frei für das Qualifying und für das Sprint-Qualifying, weil alles so kompliziert ist. Von außen versteht das niemand."

"Und warum sollten wir im Sprint-Qualifying zweimal einen neuen Medium-Reifen verwenden und im letzten Qualifying-Abschnitt dann einen neuen Soft-Reifen. Das ist verwirrend. Lasst die Teams einfach machen, was sie wollen", findet Tost.

Interessanterweise werden seine und Stellas Ansichten von mindestens einem großen Akteur weiter vorne in der Startaufstellung unterstützt - nämlich Red Bull.

"Die Reifenregel ist etwas, das wir als Team nicht befürwortet haben", verrät Teamchef Christian Horner. "Wir haben einfach gesagt, dass jeder das nutzen sollte, was er aus den Reifensätzen, die ihm zur Verfügung stehen, herausholen will, und dass es ihm überlassen bleibt, wann er sie nutzt. Einige Teams legen vielleicht den Schwerpunkt auf dieses Sprintrennen, andere auf den Grand Prix."

"Ich weiß nicht, ob man so weit geht und einfach sagt, dass man in Q3 des Sprint-Qualifyings die Reifen benutzen kann, die man eben hat, damit wir nicht in eine Situation kommen, in der die Teams mit den Intermediates konkurrieren könnten."

Parc-Ferme-Regeln nach einem Training zu strikt?

Der andere große Diskussionspunkt ist der Parc Ferme, wo die Teams nach der einzigen Trainingsitzung ihre Spezifikationen für den Rest des Wochenendes festlegen müssen.

Jeder wusste, dass dies schwierig werden würde. Und trotzdem gingen Teams wie Alpine und McLaren ein kalkuliertes Risiko ein und brachten umfangreiche Upgrade-Pakete mit, obwohl sie im ersten und einzigen Freien Training nur eine Stunde hatten, um sie auszuprobieren und ihre Autos entsprechend abzustimmen.

Aus genau diesem Grund brachten andere Teams, vor allem Ferrari, nach Baku nur Flügel mit geringem Luftwiderstand mit statt etwas Umfassenderes. Alpine trafen zudem noch Probleme mit der Zuverlässigkeit, die die Zeit im FT1 einschränkten, was das Team beim Set-up zurückwarf. Danach ging es bergab.

Mit dem Auto von Esteban Ocon musste das Team aus Enstone die Parc-Ferme-Regeln brechen, weshalb der Franzose aus der Boxengasse starten musste. Es überrascht also nicht, dass Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer mehr Freiheiten sehen will.

"Wir hatten am Freitag einige Probleme, die uns einschränkten. Wir hatten nur drei Runden für jeden Fahrer, und dann kam der Parc Ferme. Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Denn den Rest des Wochenendes ist man im Parc Ferme."

"Wenn man also eine Änderung wünscht, wie wir sie bei Esteban vornehmen mussten, dann ändert man das Auto im Parc Ferme. Das ist es, worüber wir nachdenken müssen. Und über den Reifenverbrauch müssen wir auch nachdenken."

Ein Mittelweg könnte darin bestehen, dass man mehr Freiheiten bei der Änderung des Set-ups gewährt, aber weiterhin Beschränkungen für den Austausch wichtiger Teile am Auto gelten, um die Kosten im Parc Ferme niedrig zu halten. "Eine Änderung des Set-ups kostet kein Geld", sagt Szafnauer. "Der Parc Ferme wurde eingeführt, um Kosten zu sparen, damit man keine Qualifying-Autos hat."

Auch Horner spricht sich für etwas mehr Flexibilität bei Änderungen an den Autos aus. Zwar sagt er: "Ich denke, im Großen und Ganzen hat es viel Positives gebracht. Mir gefällt die Tatsache, dass das Sprintrennen vom Grand Prix entkoppelt ist."

Doch einen Parc Ferme, "bei dem man nach einer Stunde auf einer grünen Strecke an ein Set-up gebunden ist", kann er nicht gutheißen. "Man sollte immer noch in der Lage sein, in der Nacht von Freitag auf Samstag Änderungen vorzunehmen."

Günther Steiner warnt davor, die Parc-Ferme-Regeln aufzuweichen Foto: Motorsport Images

Die Sache sei jedoch nicht ganz so eindeutig, warnt Steiner. "Änderungen an den am Set-up sind heutzutage immer mit Teilen verbunden", merkt der Haas-Teamchef in diesem Zusammenhang an. "Das ist nicht mehr so wie früher. Heute kann man nicht einmal mehr die Fahrhöhe ändern, ohne neue Teile einzubauen."

"Ich denke, das Problem liegt nicht bei uns, sondern bei der FIA, die mit der Nachfrage nicht mithalten kann. Es ist die FIA, die die Regeln schreibt. Sie müssen das in Ordnung bringen, wir können das nicht in Ordnung bringen", so Steiner.

Andere sind eher dafür, dass der Parc Ferme so bleibt, wie er ist, weil er für alle gleich ist. Und natürlich bietet er die Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenn man seine Simulation richtig hinbekommt und im FT1 gut startet.

Wolff: Am Ende ist es für alle Teams das Gleiche

"Man hat gesehen, dass einige Teams sich entschieden haben, aus der Boxengasse zu starten, um ihre Autos anzupassen, wenn sie Zeit verloren haben", sagt Mike Krack von Aston Martin. "Alpine hat im ersten Freien Training viel Zeit verloren und sich deshalb entschieden, das Set-up ihres Autos zu ändern."

"Auch bei uns war mit Sicherheit nicht alles optimal, wir haben in einigen Bereichen nicht das Optimum getroffen, aber das ist es, was das neue Format mit sich bringt."

"Das ist auch ein bisschen Absicht. Ich denke, es war wichtig, dass wir irgendwie die DNA behalten, dass sich die schnellen Autos immer noch vorne qualifizieren können, aber dass wir nicht immer die komplett gleiche Reihenfolge haben."

"Es ist ein bisschen durchmischt, aber es ist nicht komplett durchmischt. Ich denke, von diesem Standpunkt aus gesehen ist es ein Schritt in die richtige Richtung", sagt Krack.

Aus diesem Grund hatte Mercedes auch ein durchschnittliches Wochenende. "Wir waren sehr weit weg, sehr weit weg", räumt Wolff ein. "Wir trafen einige suboptimale Set-up-Entscheidungen. In dem Moment haben wir gemerkt, dass es zu spät war. Das Auto ging dann schon in den Parc Ferme. Aber es ist für alle gleich."

Für andere gab es ein glücklicheres Erlebnis. "Wir hatten kein Problem", sagt Tost. "Ich denke, die FIA ist kooperativ, es hat gut funktioniert, soweit ich alles verstanden habe. Wenn man im FT1 ein Feuer am Auto hat, dann ist es nicht einfach."

"Ich habe schon am Freitagmorgen bei der Teambesprechung gesagt, dass wir einfach alles zusammenbringen müssen. Denn wenn man im FT1 ein Problem am Auto hat, ist man verloren. Und deshalb ist das für mich akzeptabel."

Ein weiterer Aspekt des Parc Ferme ist laut Steiner die enorme Arbeitsbelastung für die FIA, da er so früh am Wochenende eingeführt wird. Nach dem Sprint müssen die Teams in der Regel viel mehr Änderungen an der Zuverlässigkeit vornehmen als nach einem Training oder dem normalen Qualifying am Samstag.

Eine Reihe schwerer Unfälle von Pierre Gasly, Nyck De Vries und Logan Sargeant, die allesamt zu größeren Umbauten führten, machte die FIA-Arbeitsliste in Baku noch länger.

Es bleibt abzuwarten, ob eine Lockerung der Parc-Ferme-Regeln ihre Arbeit wirklich erleichtern würde, da der Technische Delegierte Jo Bauer und seine Kollegen schließlich immer noch prüfen müssten, was erlaubt ist und was nicht.

Die gute Nachricht ist, dass wir bis zum nächsten Sprint auf dem Red Bull Ring noch ein paar Wochen Zeit haben, um genau zu analysieren, was besser gemacht werden kann. Hoffen wir, dass sich einige positive Lösungen herauskristallisieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.