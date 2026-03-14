Warum Ferrari gegen eine Änderung der Startprozedur kämpft

Das Streichen der MGU-H aus dem diesjährigen Reglement für den Antriebsstrang hat eines der wichtigsten Werkzeuge genommen, das die modernen Turbomotoren für die Starts benötigten. Ohne die Fähigkeit, den Turbo automatisch hochdrehen zu lassen, müssen die Fahrer den Verbrennungsmotor selbst nutzen, um die Turbine anzutreiben, damit das für ein sauberes Losfahren erforderliche Drehmoment entwickelt wird.

Weitere Änderungen wurden vorgeschlagen, aber die FIA benötigt eine Super-Mehrheit der Teams, um neue Verfahren in den Reglementen zu verankern. Ferrari, das bereits früh in der Entwicklung seines Antriebsstrangs vorausgesagt hatte, dass die Starts ein Problem sein könnten, ist nicht gewillt, von seiner Position abzuweichen.

Die Vermutung liegt nahe, dass Ferrari einen kleineren Turbolader produziert hat, um dies zu kompensieren. Während dies im Vergleich zu einem größeren Turbo auf Kosten der maximalen Spitzenleistung geht, liefert eine kleinere Einheit mehr Leistung zu einem früheren Zeitpunkt im Drehzahlbereich.

Darüber hinaus - und das ist der entscheidende Punkt - benötigt eine Turbine mit weniger Masse weniger Zeit, um mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu rotieren.

Ferrari beharrt auf der Überzeugung, dass alle Hersteller frühzeitig wussten, dass die Startprozeduren schwieriger werden würden, dies aber abgetan haben, anstatt zu versuchen, ihre Antriebsstränge darauf auszulegen.

Daher hat das Team einen Vorteil bei den Starts kultiviert - einen, den es nicht bereit ist aufzugeben.

Leclerc überzeugt: Wird sich bald angleichen

Nach den schwachen Starts von Andrea Kimi Antonelli und Max Verstappen im Sprintrennen von China kam die Frage nach den Starts - und den vermeintlichen Sicherheitsproblemen dahinter - erneut auf. Naturgemäß wiegelten beide Ferrari-Fahrer dies ab.

"Es ist mit diesem Motor etwas kniffliger, im optimalen Fenster für den Start zu sein, aber ich denke, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Teams werden Lösungen finden", sagt Charles Leclerc, als er auf den Start angesprochen wird.

"Ich denke, wir sind im Moment auf der guten Seite der Dinge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder aufholen wird. Und wie ich schon sagte: Wenn andere Hersteller einen guten Start hinlegen und im optimalen Fenster sind, glaube ich nicht, dass es so große Unterschiede zwischen den Autos gibt. Ich erwarte nicht, dass das für lange Zeit ein Problem sein wird."

Lewis Hamilton stimmt dem im Großen und Ganzen zu und unterstreicht Ferraris Argument, dass man antizipiert habe, was 2026 passieren würde. "Ich finde es spannender; wenn wir alle exakt gleich loskommen, ist es langweilig."

"Ich halte es nicht für gefährlich. Es gibt einige Leute, die bei der Entwicklung eines Motors bestimmte Entscheidungen getroffen haben, um Leistung zu gewinnen. Wir haben diese spezifischen Entscheidungen getroffen - beziehungsweise unser Team hat das getan -, um sicherzustellen, dass wir gute Starts hinbekommen."

"Aber George erwischte einen genauso guten Start wie ich, und daher denke ich, dass es sich letztendlich im Sande verlaufen und ähnlich sein wird."

Kein Sicherheitsthema mehr?

Da Ferrari nicht bereit ist, von seiner Position abzurücken, könnten die Beschwerden tatsächlich nachlassen - der einzige Weg, wie die FIA mit den aktuellen Abstimmungsblöcken eine Änderung erzwingen könnte, wäre aus Sicherheitsgründen.

Der Geschwindigkeitsunterschied war im Sprintrennen von China weniger drastisch als bei dem Beinahe-Unfall in Australien, wo Franco Colapinto ein heftiges Ausweichmanöver fahren musste, um am stehengebliebenen Liam Lawson vorbeizukommen. Antonelli und Verstappen waren lediglich langsam beim Losfahren - eine Situation, die in der F1 völlig normal ist.

Wenn langsamere Starts das Hauptproblem sind und nicht weitgehend stationäre Autos, dann ist es wahrscheinlich, dass Ferrari seinen Willen bekommt. George Russell, der im Vergleich zur Vorwoche einen stärkeren Start erwischte, hielt es derzeit ebenfalls nicht für ein Sicherheitsthema.

"Ich denke, zumindest auf meiner Seite haben wir für die Probleme von Melbourne Workarounds gefunden", sagt er.

"Es ist nur so, dass man in der Einführungsrunde all diese verschiedenen Schalteränderungen und Fahrstile durchführt, und es ist einfach unnötig kompliziert. Dennoch sind die Starts weiterhin eine Herausforderung."

"Ich meine, letztes Jahr war Shanghai der Start mit dem zweithöchsten Grip der Saison, und man sieht immer noch viele Leute, die kämpfen. Wenn wir an andere Orte kommen, wo der Grip geringer ist, werden wir meiner Meinung nach immer noch Autos sehen, deren Reifen durchdrehen und die Schwierigkeiten haben, vom Fleck zu kommen."

"Aber ich denke nicht unbedingt, dass es an der Sicherheit liegt. Es gibt eine wirklich einfache Lösung, und ich denke, das liegt ehrlich gesagt einfach in der Natur dieser Autos und Reifen."