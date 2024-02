Warum Oscar Piastri 2024 ein noch besserer Rennfahrer sein wird

Im vergangenen Jahr erlebte Oscar Piastri eine der beeindruckendsten Formel-1-Rookie-Saisons seit langem, mit seinem Sprintsieg in Katar als Höhepunkt. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte konnte der Australier dank seiner wachsenden Erfahrung und einem deutlich verbesserten MCL60 glänzen.

In seine zweite Formel-1-Saison mit McLaren geht der 22-Jährige aus Sicht seines Teamchefs Andrea Stella als "viel reiferer Fahrer". Nach den jüngsten Testfahrten in Bahrain attestierte er Piastri mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und das Verständnis für das Auto und sein Limit.

Auf die Frage, ob Stellas Einschätzung zutrifft, sagt Piastri: "Ich denke schon. Wenn man die Erfahrung hat, kann man besser vergleichen und viel schneller feststellen, ob etwas vom Auto kommt oder mit einem selbst zu tun hat."

"Und ich denke, weil es so viele Dinge gibt, die immer noch ähnlich oder gleich sind wie im vergangenen Jahr, macht es das ziemlich einfach, darauf aufzubauen. Mit einem Jahr Erfahrung wird auch die Selbstwahrnehmung viel besser."

Doch nicht nur deshalb ist die zweite Formel-1-Saison für Piastri in vielerlei Hinsicht einfacher. Auf den Unterschied im Vergleich zum Vorjahr angesprochen, sagt er: "Ich glaube, für mich ist alles entspannter. Ich kenne jeden im Team, ich weiß, dass mein Sitz bequem ist, und bin an vieles einfach schon gewöhnt."

Piastri: Jetzt ist vieles selbstverständlicher

"Es gibt immer Kleinigkeiten, aber gerade diese grundlegenden Dinge sind dieses Jahr viel selbstverständlicher", betont er. Gepaart mit der Erfahrung des Vorjahresautos sei der Wintertest in Bahrain für ihn viel angenehmer gewesen.

Hinzu kommt, dass der Übergang vom MCL60 zum neuen MCL38 einfacher ist, da es keine Regeländerungen gegeben hat und auch die Pirelli-Reifen die gleichen sind. Insofern sei er mit einer klaren Vorstellung davon, was er im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessern möchte, in den Test gegangen, erklärt Piastri.

Besseres Reifenmanagement das Ziel für 2024

Auf die Dinge, die Piastri in diesem Jahr gerne verbessern würde, angesprochen, sagt er: "Das hat vor allem mit den Rennen zu tun. Letztes Jahr gab es einige Rennen, die stark waren. Aber es gab auch einige, bei denen ich mehr zu kämpfen hatte. Und viele davon hatten, sagen wir mal, eine ähnliche Charakteristik."

"Es betrifft sicher den Bereich des Reifenmanagements, auf den ich mich konzentrieren möchte. Das kann man nur während der Wochenenden wirklich lernen. Ich denke, dass es im Laufe der Saison in den Freien Trainings viele Gelegenheiten gibt, sich auf die Rennperformance und auch die Quali-Vorbereitung zu konzentrieren."

In dem Zusammenhang betont Piastri: "Natürlich ist das Qualifying auch mit diesen Autos unglaublich wichtig. Ich glaube, dass das auch ein bisschen eine Sache der Erfahrung ist. Aber ich versuche natürlich, mich so schnell wie möglich zu steigern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.