Wie ist das Leben als Simulatorfahrer bei Williams in der Formel 1?

Als Formel-3-Meister und einer der Hauptrivalen von Oscar Piastri in den Nachwuchsklassen hat Victor Martins den Sprung in die Formel 1 nicht ganz geschafft. Doch der aktuelle Alpine-Hypercar-Fahrer, dem ein Wechsel in die Formel E zu Nissan nachgesagt wird, hat auch bei Williams eine Schlüsselposition als Test- und Entwicklungsfahrer inne.

Beim Großen Preis von Belgien, wo er als Ersatzfahrer von Carlos Sainz und Alexander Albon im Einsatz war, sprach er mit der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com im Motorsport Network ausführlich über seine Aufgabe.

Frage: "Sprechen wir über Ihre aktuelle Rolle bei Williams. Können Sie erklären, welchen Einfluss Sie auf das Auto haben?"

Als Formel-3-Meister und einer der Hauptrivalen von Oscar Piastri in den Nachwuchsklassen hat Victor Martins den Sprung in die Formel 1 nicht ganz geschafft. Doch der aktuelle Alpine-Hypercar-Fahrer, dem ein Wechsel in die Formel E zu Nissan nachgesagt wird, hat auch bei Williams eine Schlüsselposition als Test- und Entwicklungsfahrer inne.

Beim Großen Preis von Belgien, wo er als Ersatzfahrer von Carlos Sainz und Alexander Albon im Einsatz war, sprach er mit der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com im Motorsport Network ausführlich über seine Aufgabe.

Frage: "Sprechen wir über Ihre aktuelle Rolle bei Williams. Können Sie erklären, welchen Einfluss Sie auf das Auto haben?"

Victor Martins: "Ich kann Einfluss auf das Auto nehmen, aber ist er direkt? Nicht unbedingt, würde ich sagen, denn es gibt viele Leute im Team, viele Abteilungen, viele Dinge zu verbessern und zu analysieren - 'direkt' würde ich also eher verneinen."

"Aber an der Entwicklung mitzuwirken, ja - sei es hauptsächlich im Simulator, indem ich vor jedem Wochenende das Energiemanagement für die anstehende Strecke teste, oder indem ich die Ankunft von Alex und Carlos vorbereite, damit sie an anderen Dingen arbeiten können, die für sie vielleicht wichtiger sind."

"Ich werde keinen direkten Einfluss auf Dinge wie die Änderung einer Aufhängung haben, weil ich das Auto in der Realität bis heute nicht getestet habe, aber ich werde diese Entwicklung beschleunigen. Ich versuche, meine Erfahrung und mein Feedback einzubringen, damit sie die präzisesten und bestmöglichen Informationen erhalten."

"Dann versuche ich, eine recht enge Beziehung zu Carlos und Alex zu pflegen, um zu verstehen, an welchen Bereichen wir beim Auto arbeiten müssen - was gut und was nicht gut ist, was wir verbessern müssen und worauf wir uns konzentrieren sollten."

"Es ist wichtig für mich, Zeit hier (an der Strecke; Anm. d. Red.) zu verbringen, um dann ins Werk zurückzukehren und gutes Feedback zu geben sowie mich auf die richtigen Dinge für den diesjährigen FW48 zu konzentrieren. Aber es ist auch gut für meine Karriere, weiter von einem F1-Team zu lernen und als Ersatzfahrer bei ein paar Rennen den Fuß in der Tür zu behalten, also sehe ich das durchweg positiv."

Zeit im echten Auto wäre hilfreich

Frage: "Macht es die Sache nicht kniffliger, im Simulator zu sitzen, ohne das eigentliche Auto gefahren zu sein?"

Martins: "Das tut es. Aber wir wissen, wie schwierig es ist, echte Kilometer im Auto zu sammeln - man bekommt nicht viele FT1-Chancen, es gibt nicht viel Zeit, das sind für einen Fahrer keine einfachen Dinge."

"Also ja, ich würde gerne; ich würde sagen, ich mache jeden Tag Druck und hoffe jeden Tag auf solche Chancen. Aber ich habe immer noch genug Feedback und Erfahrung, um zu beobachten und zuzuhören, was mit dem Auto draußen auf der Strecke passiert; es im Simulator nachzubilden, es zu fühlen, zu verstehen und zu wissen, wie man von dort aus weitermacht."

"Wenn ich morgen die Gelegenheit hätte, das Auto zu fahren, wäre das natürlich unbezahlbar für die gesamte Entwicklung des Simulators, des Autos, der Korrelation - eigentlich für so ziemlich jeden und alle Abteilungen."

Martins durfte 2025 in Barcelona fahren, sonst bekommt Luke Browning den Vorzug Foto: NurPhoto (Getty Images)

Frage: "Hat Ihnen das Team eine Vorwarnung gegeben, dass Sie dieses Jahr vielleicht noch das Steuer übernehmen könnten?"

Martins: "Im Moment gibt es keine FT1-Pläne. Ich habe ein paar TPC-Tage (Testing of Previous Cars; Anm. d. Red.) , ich hatte Anfang des Jahres bereits einen Tag in Silverstone, aber eben nicht mit diesem Auto."

"Vorerst ist für mich nichts geplant, aber wie gesagt, in der F1 können sich die Dinge ändern. Man darf nichts überstürzen oder verzweifelt sein, man muss einfach den Job machen, wenn er gebraucht wird, professionell sein, das richtige Feedback geben, das richtige Verhältnis pflegen, und vielleicht geben sie mir dann irgendwann in diesem Jahr das Auto."

Zwei Simulatoren parallel

Frage: "Ihr entwickelt auch einen Simulator speziell für die Nachwuchsakademie. Wie unterscheidet sich dessen Entwicklung im Vergleich zu einem normalen Simulator?"

Martins: "Es ist eigentlich ziemlich ähnlich, denn in dem Simulator, den ich für den diesjährigen FW48 fahre, versuchen wir, die Bewegungen des Autos, seine Probleme, seine Stärken und Schwächen sowie das Fahrgefühl nachzubilden, um es weiterzuentwickeln."

"Beim Simulator für die Nachwuchsförderung versuchen wir, dem Fahrverhalten eines Autos auf der Strecke so nahe wie möglich zu kommen, daher ist es natürlich ähnlich. Aber wir versuchen, mit Modellen aus den Nachwuchsklassen - F3, F2 - zu arbeiten, um alles zu reproduzieren, was sie in den Juniorenkategorien haben könnten. Aber es gibt Gemeinsamkeiten, am Ende ist es dasselbe."

"Es liegt einfach an mir, meine F2/F3-Erfahrung bezüglich der Pirelli-Reifen, des Autos, der Motoren, des Ablaufs und ihres Verhaltens einzubringen - einfach um das nachzubilden und zu reproduzieren."

Frage: "Geht es am Ende hauptsächlich darum, zwei Simulatoren zu haben, die gleichzeitig genutzt werden können?"

Martins: "Ja. Gleichzeitig, nicht am Wochenende, aber zum Beispiel an einem Dienstag im Werk: Da gibt es den Simulator, der das ganze Jahr über an der Entwicklung des FW48 arbeitet, und wenige Meter entfernt einen Simulator, der läuft, um den Nachwuchsfahrern zu helfen."

"Das ist also das Ziel, aber es ist überhaupt nicht dieselbe Zielsetzung, weder dasselbe Programm noch dasselbe Projekt. Der eine ist für die F1 und der andere für die Nachwuchsfahrer der Akademie - das sind also zwei völlig verschiedene Dinge, aber ja, sie können gleichzeitig laufen."

Weiter Hoffnung auf den Formel-1-Aufstieg

Frage: Alex Albon sagte, dass viele Ressourcen für den nächstjährigen FW49 aufgewendet werden. Haben Sie bereits daran gearbeitet?"

Martins: "Ja, aber wir sind ein großer Fahrer-Pool, deshalb haben wir unterschiedliche Aufgaben und Ziele. Aktuell konzentriere ich mich, glaube ich, eher auf die laufende Entwicklung des FW48, also auf die Unterstützung an den Rennwochenenden."

"Zum Beispiel saß ich gestern (am Donnerstag vor dem GP von Belgien; Anm. d. Red.) noch im Simulator, um dieses Wochenende vorzubereiten und die letzten Abstimmungen beim Energiemanagement vorzunehmen, daher fokussiere ich mich mehr darauf. Aber ich konnte dieses Jahr auch schon ein paar Mal testen, was in den nächsten Jahren kommt, wie sich diese Autos im Vergleich zum diesjährigen Auto verhalten und welche Wege wir einschlagen müssen."

"Natürlich sind viele Ingenieure dieser Entwicklung gewidmet, aber wenn man in einem F1-Team ist, arbeitet man sicher mit vielen Leuten an vielen verschiedenen Themen. Es ist fast schon lustig, wie man manchmal jemanden trifft, den man noch nie zuvor gesehen hat, weil man nie an diesem oder jenem gearbeitet hat, oder jemanden, den man erst gestern kennengelernt hat, weil dieser Ingenieur gerade erst angefangen hat."

"Wir sind viele in einem F1-Team, das bedeutet viel Personal und viele Themen, viele Dinge zu analysieren. Wir entwickeln uns ständig weiter und entdecken jeden Tag neue Dinge - selbst in meiner Rolle als Test- und Entwicklungsfahrer im Simulator."

Frage: "Sie haben vorhin gesagt, dass es gut für Ihre Karriere ist, hier zu sein. Bedeutet das, dass Sie immer noch an die Formel 1 denken, und wie sieht Ihre Zukunft aus?"

Martins: "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich immer noch an die F1 denke. Aber ich denke genauso an die WEC oder die Formel E, denn das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten und begehrtesten Kategorien im Motorsport für die besten Fahrer der Welt. Für mich ist es also genauso wichtig, einen Fuß in der Tür der WEC zu haben, einen in der Formel E und einen in der F1."

"Also ja, das bleibt ein Ziel, das Erreichen der F1 ist immer noch ein Traum. Deshalb behalte ich diesen Fuß in der Tür bei Williams - mit einer Rolle, die mir als Fahrer persönlich enorm viel bringt, was die Herangehensweise angeht, das Lernen neuer Dinge über die Technik und das Auto."

"Zum Beispiel kann mir die elektrische Seite der F1 tolle Dinge bringen, wenn ich später in meiner Karriere in die Formel E wechsle; es gibt also viele Verbindungen zwischen all diesen Kategorien. Die Hypercar-Systeme sind den F1-Systemen sehr ähnlich, daher kann ich Dinge, die ich hier lerne, auch ins Hypercar bei Alpine einbringen. Es ist also von Vorteil, was auch immer in meiner Karriere passiert, und es könnte mir eines Tages - man weiß ja nie - die Chance geben, in der F1 zu fahren."