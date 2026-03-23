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Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

Jeder Formel-1-Fahrer muss in der Saison 2026 Nachwuchspiloten für zwei Trainings sein Cockpit überlassen - Wer hat schon ausgesetzt und wer muss noch?

Norman Fischer
Bearbeitet:
Die Freitagsfahrer der Formel 1 2026 in der Übersicht

Bekommt Luke Browning auch 2026 wieder Einsätze für Williams?

Foto: LAT Images

Freitagsfahrer sind in der Formel 1 nichts Neues, doch seit der Saison 2022 gibt es eine neue Regel, die Nachwuchsfahrern einen besseren Zugang zur Königsklasse verschaffen soll. Jedes Team ist demnach verpflichtet, vier Mal in der Saison einen Nachwuchsfahrer im Freien Training fahren zu lassen.

Das geht aus Artikel B1.8.3 c) des Reglements der Formel 1 hervor. In dem heißt es wortwörtlich: "On two (2) occasions in each car entered for the Championship during each Championship, each Competitor must use a driver who has not participated in more than two (2) Championship races in their career."

Das bedeutet, dass jeder Stammfahrer zwei Mal einen anderen Piloten ans Steuer lassen muss, der bislang nicht mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat. Das heißt, dass Red Bull etwa nicht zwei Mal Isack Hadjar aussetzen lassen kann: Auch Max Verstappen muss sein Auto bei zwei Gelegenheiten in der Saison abtreten.

Weitere Einsätze über das Kontingent hinaus sind nicht verboten.

Im Vergleich zu den ersten Saisons unter der Regel haben sich die Pflichteinsätze übrigens verdoppelt. Bis 2024 musste jedes Cockpit nur einmal mit einem Youngster besetzt werden, seit 2025 hat sich der Einsatz auf zwei pro Auto und damit vier pro Team erhöht.

Fahrer wie Robert Kubica, der bei Alfa Romeo regelmäßig an Freitagen zum Einsatz kam, gehören nicht mit zum Kontingent. Zwar dürfen auch erfahrene Piloten wie Kubica an Freitagen eingesetzt werden, allerdings zählt das nicht zum vorgeschriebenen Einsatz von Rookies, da er schon weit mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat.

Stammfahrer-Rookies müssen hingegen nicht aussetzen, da sie ihre Pflicht mit ihren ersten Einsätzen im Grunde selbst erfüllt haben. Das gilt 2026 aber nur für Racing-Bulls-Neuling Arvid Lindblad, der als einziger Fahrer sein Formel-1-Debüt geben wird.

In unserer Übersicht kannst du sehen, welcher Formel-1-Stammfahrer 2026 schon für welchen Fahrer Platz machen musste und wem noch einmal Aussetzen in der Saison bevorsteht.

McLaren

Lando Norris

1.

2.

Oscar Piastri

1.

2.

Mercedes

George Russell

1.

2.

Andrea Kimi Antonelli

1.

2.

Red Bull

Max Verstappen

1.

2.

Isack Hadjar

1.

2.

Ferrari

Charles Leclerc

1.

2.

Lewis Hamilton

1.

2.

Williams

Alexander Albon

1.

2.

Carlos Sainz

1.

2.

Racing Bulls

Liam Lawson

1.

2.

Arvid Lindblad

1. -

2. -

Aston Martin

Fernando Alonso

1. Jak Crawford (GP von Japan)

2.

Lance Stroll

1.

2.

Haas

Esteban Ocon

1.

2.

Oliver Bearman

1.

2.

Audi

Nico Hülkenberg

1.

2.

Gabriel Bortoleto

1.

2.

Alpine

Pierre Gasly

1.

2.

Franco Colapinto

1.

2.

Cadillac

Sergio Perez

1.

2.

Valtteri Bottas

1.

2.

Die Übersicht der Freitagsfahrer nach Grand Prix

Australien: -

China: -

Japan: Jak Crawford (Aston Martin)

Bahrain:

Saudi-Arabien:

Miami:

Kanada:

Monaco:

Barcelona:

Österreich:

Großbritannien:

Belgien:

Ungarn:

Niederlande:

Italien:

Spanien:

Aserbaidschan:

Singapur:

USA:

Mexiko:

Brasilien:

Las Vegas:

Katar:

Abu Dhabi:

Freitagsfahrer gibt es in der Formel 1 seit 2003 und wurden zunächst für kleinere Teams als Ausgleich für teurere Testtage gesehen. Ab 2004 durfte jedes Team, das in der Vorsaison nicht unter den Top 4 der Konstrukteursmeisterschaft gelandet war, einen zusätzlichen dritten Fahrer im Freitagstraining einsetzen.

Ab 2007 wurde diese Regel gestrichen. Jedes Team durfte dann nur noch mit zwei Fahrern antreten - unabhängig davon, ob es sich um einen Stamm- oder Freitagsfahrer handelt.

Das hat sich bis 2021 nicht geändert. Viele Teams haben es als Chance genutzt, jungen Fahrern schon vorzeitig Kilometer in einem Formel-1-Boliden zu verschaffen, da Testfahrten im Laufe der Zeit immer eingeschränkt waren.

Andere Teams haben es hingegen als gute Möglichkeit gesehen, etwas Extrageld zu verdienen.

Die Übersicht der Freitagsfahrer 2025
Die Übersicht der Freitagsfahrer 2024
Die Übersicht der Freitagsfahrer 2023

Die Übersicht der Freitagsfahrer 2022

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