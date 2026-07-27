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Williams-Debakel: Sainz zweifelt an Durchbruch durch B-Spec

Ernüchterung beim Traditionsteam Williams - Trotz angekündigtem Update-Paket rechnet Carlos Sainz 2026 nicht mit einem schnellen Sprung in die Punkte

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Williams-Debakel: Sainz zweifelt an Durchbruch durch B-Spec

Carlos Sainz glaubt nicht an große Sprünge durch Upgrades

Foto: LAT Images

Carlos Sainz bezweifelt, dass Williams mit dem zukünftigen B-Spec-Formel-1-Boliden den Rückstand von einer Sekunde wettmachen kann. Genau diese Sekunde fehlt dem Team jedoch, um in dieser Saison aus eigener Kraft um WM-Punkte zu fahren.

In einer Episode des Podcasts The Fast And The Curious gibt der Spanier eine ernüchternde Einschätzung der aktuellen Leistungsfähigkeit des Rennstalls aus Grove ab und erklärt, wie weit das Team noch aufholen muss, um wieder im Mittelfeld mitmischen zu können.

Williams hat einen schweren Start in die Saison 2026 hinter sich. Nachdem man die privaten Testfahrten in Barcelona Ende Januar verpasst hatte, reiste der Rennstall bereits mit einem Rückstand zu den offiziellen Wintertests nach Bahrain. Ausgestattet mit einem übergewichtigen Auto kämpfen Sainz und sein Teamkollege Alexander Albon seither um jeden einzelnen Zähler, den sie ergattern können.

Upgrades sollen helfen, aber ...

Nachdem beim Grand Prix in Miami Upgrades eingeführt wurden, die zu einer dringend benötigten Gewichtsreduzierung beitrugen, schob sich das Team mit elf Zählern auf den achten Rang der Konstrukteurswertung vor.

Während Teamchef James Vowles angedeutet hat, dass rund um den Grand Prix von Aserbaidschan ein großes Update-Paket gebracht wird, von dem er hofft, dass es Sainz und Albon ein regelmäßiges Mitkämpfen um Punkte ermöglicht, bleibt Sainz pragmatisch, was die zu erwartenden Fortschritte des Teams angeht.

"Es ist sehr schwierig für uns, Punkte zu holen. Mit dem Mangel an Performance, den wir haben, ist es fast unmöglich, Punkte mitzunehmen. Es muss sich in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel der Saison also einiges ändern, damit wir tatsächlich aus eigener Kraft um Punkte kämpfen können", erklärt Sainz.

Punkte keine Garantie

"Das bedeutet nicht, dass wir nicht in dem einen oder anderen Rennen Punkte holen können, in dem viel passiert. Aber die Realität ist, dass uns die Leistung fehlt. Und wenn das B-Spec-Auto kommt, glaube ich nicht, dass es uns eine ganze Sekunde pro Runde bringen wird - was wir aber bräuchten, um im Punkte-Kampf dabei zu sein."

"Um es genauer einzuordnen: Im vergangenen Jahr, als wir Fünfter in der Meisterschaft waren, fehlten uns nur vier bis fünf Zehntel auf McLaren, die die Meisterschaft gewonnen haben. In diesem Jahr liegen wir zwei Sekunden hinter Mercedes, was in der Formel 1 Welten entspricht, und wir haben eine Sekunde Rückstand auf Racing Bulls."

"Leider haben sich in diesem Jahr also sehr große Lücken aufgetan. Wenn wir die korrigieren und zurück auf den richtigen Weg finden wollen, brauchen wir einige sehr große Veränderungen - und dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Winter, um die Schwierigkeiten, die wir haben, zu beheben."

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