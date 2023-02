Williams-Shakedown in Silverstone: Albon gerät ins Schwärmen

Audio-Player laden

Vor einer Woche stellte Williams seine überarbeitete Lackierung für die Formel-1-Saison 2023 samt neuer Sponsoren vor. Nun gewährt das Team einen Blick auf den echten FW45, der heute seine erste Probefahrt in Silverstone absolviert.

Das neue Auto weist eine Reihe bemerkenswerter Unterschiede zum Vorgänger auf, mit denen das Team aus Grove hofft, sich vom letzten Platz der Konstrukteure zu erholen.

Die Nase und der Frontflügel wurden überarbeitet, wobei das neue Design in seiner Form der Geometrie ähnelt, die 2022 von Teams wie Haas und AlphaTauri verwendet wurde. Außerdem hat Williams auch die Seitenkästen weiterentwickelt.

Hierbei scheint es sich um eine Mischung aus verschiedenen Philosophien zu handeln, wobei sowohl Anleihen von Red Bull als auch von Ferrari zu erkennen sind. Ziel von Williams ist es, eine bessere aerodynamische Leistung zu erzielen.

Beim Shakedown in Silverstone an diesem Montag testet Alex Albon das neue Auto zuerst, während Formel-1-Rookie Logan Sargeant im Anschluss das Steuer übernimmt.

Albon schwärmt nach erster Fahrt im FW45

"Es fühlt sich wirklich gut an", lautet Albons erster Eindruck. "Manchmal fährt man das Auto zum ersten Mal und denkt sich: 'OK, wir haben noch etwas zu tun.' Heute war es eher so: 'Weißt du was, das ist eine gute Ausgangsbasis, wir haben tatsächlich ein gut ausbalanciertes Auto.' Das Gefühl für das Auto ist gut."

Albon räumt aber ein, dass er den FW45 noch nicht auf den richtigen 2023er-Reifen gefahren ist und auch nicht in der Entwicklungsspezifikation, mit der es in die Saison gehen wird. Deshalb hält er sich mit seinen Aussagen noch etwas zurück.

"Solange man nicht mit dem richtigen Auto gefahren ist, wird es immer ein gewisses 'Was wäre wenn' geben. Ich möchte also nicht zu früh etwas sagen, vielleicht sind wir gar nicht so gut, wie wir glauben", erklärt der Williams-Pilot.

"Aber wir gehen in die richtige Richtung, das ist die Hauptsache. Wir haben eine gute Ausgangsbasis, eine gute Plattform, mit der wir nach Bahrain gehen und anfangen können, etwas mehr Abtrieb zu generieren", blickt er voraus.

Robson erklärt die Ziele mit dem neuen Auto

Was die Unterschiede zwischen dem FW44 und dem FW45 betrifft, sagt Dave Robson, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Williams: "Es ist philosophisch gesehen eine Evolution." Diese sei zum einen durch die Regeländerungen für den Unterboden bedingt.

"Die andere Sache, die am offensichtlichsten ist, ist ein kleines Update der Seitenkästen, bei dem es sich um eine Weiterentwicklung dessen handelt, was wir für das Silverstone-Upgrade-Paket (im vergangenen Jahr; Anm. d. R.) gemacht haben."

"Damals waren wir durch das Kühlerlayout etwas eingeschränkt und wollten es nicht komplett ändern", so Robson. "Wir hatten also die Möglichkeit, daran zu arbeiten und es ein wenig anders zu gestalten. Aber das sind wahrscheinlich die wichtigsten sichtbaren Dinge. Philosophisch gesehen, ist es eine Evolution."

Williams FW45 1 / 3 Foto: Williams F1 Williams FW45 2 / 3 Foto: Williams F1 Williams FW45 3 / 3 Foto: Williams F1

Williams performte 2022 auf Hochgeschwindigkeitsstrecken am besten, hatte auf Kursen wie Monaco und Ungarn, die mehr Abtrieb erfordern, wiederum Probleme. Dies war laut Robson ein Bereich, auf den sich das Team konzentrieren musste.

"Die Kurven mit geringer Geschwindigkeit und hohem Abtrieb waren für uns sehr wichtig, wenn es darum ging, wie wir das Auto auslegen. Ich denke, dass es dabei vor allem um die Charakteristik des Autos geht und darum, wie die Fahrer den Abtrieb nutzen können, den es hat. Daran haben wir sehr viel gearbeitet."

Mit Bildmaterial von Williams.