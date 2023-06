Wolff: Neuer Hamilton-Vertrag "eher eine Frage von Tagen als Wochen"

"Wir befinden uns noch immer in Gesprächen", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei 'CNBC' zu den aktuellen Vertragsverhandlungen mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der aktuelle Kontrakt des Briten läuft nach der Saison 2023 aus.

Doch Wolff ist mehr als optimistisch, dass Hamilton auch 2024 für die Silberpfeile an den Start gehen wird. "Ich denke, es ist eher eine Frage von Tagen als Wochen", antwortet Wolff auf die Frage, wann man mit einem neuen Vertrag rechnen könne.

"Es wird bald passieren", kündigt der Österreicher an und antwortet auf die Frage, ob man noch vor dem Großen Preis von Kanada an diesem Wochenende etwas unterschreiben werde, mit einem Grinsen: "Wir strengen uns an!"

Eine Deadline wolle er allerdings nicht ausgeben, um anschließend nicht darauf festgenagelt zu werden. Ihm werde ohnehin aktuell "an jedem Rennwochenende" die Frage gestellt, wann Hamilton denn nun seinen Vertrag verlängern werde.

"Wir haben ein so gutes Verhältnis, dass wir uns vor dem Moment fürchten, an dem wir über Geld reden müssen", schmunzelt Wolff und erinnert: "Lewis und Mercedes haben eine lange Geschichte. Er ist nie für eine andere Marke als Mercedes gefahren."

Zudem verbinde ihn und den 38-Jährigen inzwischen persönlich eine "Freundschaft", so Wolff, der betont: "Er ist die wichtigste Persönlichkeit im Sport." Deswegen sei es das klare Ziel, Hamilton "so lange wie möglich" in der Formel 1 zu halten.

Wolff: An Ferrari-Gerüchten war nichts dran

Im Mai hatte es zuvor Gerüchte gegeben, dass Hamilton Mercedes verlassen und im Herbst seiner Karriere noch einmal zu Ferrari wechseln könne. "Es steckt nichts dahinter", stellte Wolff dazu aber bereits vor einigen Wochen klar.

"Wir haben einen Pakt, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir mit keinem anderen Fahrer sprechen, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, ob wir zusammenbleiben oder nicht", so der Österreicher.

Und auch Hamilton selbst sagte damals, es habe keine Gespräche mit Ferrari gegeben. "Bei den Vertragsverhandlungen gab es keine Stolpersteine", so Wolff, der betont, dass man Hamiltons aktuellen Vertrag ohnehin nur leicht anpassen müsse.

"Der Vertrag war 2013 fertig. Wir haben nie wirklich viele Worte darin geändert", verrät er. Seit Hamiltons erstem Mercedes-Vertrag habe man im Laufe der Jahre lediglich Dinge wie die Anzahl der Marketingtage angepasst.

Und auch dieses Mal erwartet Wolff keine größeren Schwierigkeiten. Die Frage lautet für ihn lediglich, wann man die Vertragsverlängerung bekanntgeben kann.

