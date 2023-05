Yuki Tsunodas Tipp an de Vries: Stimm das Auto anders ab!

Die großen Vorschusslorbeeren, die Nyck de Vries im Vorfeld seiner ersten Formel-1-Saison bekommen hat, konnte der Niederländer bislang in keinster Weise erfüllen. De Vries gehört zu den großen Enttäuschungen der ersten vier Saisonrennen und bekommt bislang aus unterschiedlichsten Gründen kein Bein auf die Erde.

Teamkollege Yuki Tsunoda rät ihm nun, dass er vielleicht einmal eine andere Set-up-Richtung ausprobieren soll. Denn der Japaner war dem Rookie bislang in jedem Qualifying und in jedem Rennen voraus und steht bei jeweils 4:0 in den Duellen.

zur Übersicht aller Duelle

"Du brauchst mehr Erfahrung und musst verstehen, in welche Richtung du gehen möchtest, um dein Auto schnell zu machen", sagt Tsunoda, der Unterschiede in der Herangehensweise erkennt und sich dabei an seine eigenen Anfänge in der Formel 1 zurückerinnert fühlt.

"Auch ich hatte damals in meiner ersten halben Saison Probleme, weil ich nicht wusste, wie ich das Auto schnell machen kann. Ich wollte etwas anderes als Pierre [Gasly], von daher ist das eine ähnliche Situation", sagt er.

Denn de Vries wolle laut Tsunoda eher ein Auto, was übersteuert. "Das wollte ich 2021 auch. Es fühlt sich vielleicht gut zu fahren an, aber die Rundenzeiten werden nicht schneller sein", sagt er. "Du musst also eher daran denken, wie du das Auto schneller machst, anstatt zu denken, wie du das Auto für dich passend machst."

Tsunoda in der Führungsrolle

Tsunoda war bei den vergangenen beiden Rennen jeweils als Zehnter in die Punkte gefahren, de Vries wartet hingegen noch auf seine ersten Saisonpunkte. Vor dem Jahr wurde viel darüber diskutiert, wer die Führungsrolle im Team übernehmen wird: Tsunoda oder de Vries, der zwar ein Rookie ist, aber deutlich mehr Reife und Erfahrung aus anderen Serien besitzt.

Derzeit sieht es klar nach Tsunoda aus. Er selbst fühlt sich auch so, "und ich denke, das muss ich auch sein", so der Japaner. "Es ist mein drittes Jahr, und nachdem wir Pierre verloren haben, wollen sie jemanden, dem sie vertrauen können."

Genau das möchte er dem Team auch bieten: Er möchte jemand sein, der immer 100 Prozent gibt und alles aus dem Auto herausholt. "Ich möchte nicht, dass sich das Team Sorgen um die Performance des Fahrers macht, was mit Pierre auch nicht der Fall war", so Tsunoda.

Möchte der neue Pierre Gasly sein

Er stellt hierfür vor allem das Jahr 2021 heraus, was sein erstes in der Formel 1 war: "Hätte Pierre damals so große Probleme gehabt wie ich, dann wäre die Stimmung im Team deutlich schlechter. Aber weil er ein gutes Jahr hatte, konnten sie sich zumindest auf die Performance konzentrieren und darauf, das Auto noch mehr zu entwickeln."

Gasly hatte damals starke 110 Punkte geholt und war der Hauptgrund dafür, dass der Rennstall auf Platz sechs gefahren war. So gut sieht es 2023 nicht aus: AlphaTauri hat große Probleme und steht gerade einmal bei zwei Pünktchen. Umso wichtiger ist es für Tsunoda, dass er der neue Gasly wird.

"Ich möchte diese Art Person im Team sein", stellt er klar. "Ich fühle, dass ich eine stärkere Führung besitze."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.