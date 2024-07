Formel E 2024/25: Abt-Lola bestätigt Lucas di Grassi als ersten Fahrer

Für das Abt-Team bricht in der Formel E eine neue Ära an. Beginnend mit der Saison 2024/25 setzt der Rennstall aus Kempten (Deutschland) nicht mehr auf einen Antriebsstrang von Mahindra, sondern auf eine Neuentwicklung, die von Lola und Yamaha kommt. Und nun steht auch der erste von zwei Fahrern fest. Es handelt sich um Formel-E-Routinier Lucas di Grassi, für den es die insgesamt neunte Saison im Abt-Team wird.

"Wir sind glücklich, dass wir unsere gemeinsame Reise in der Formel E mit Lucas fortsetzen. Er ist nicht nur ein großartiger Botschafter unseres Teams und der ganzen Serie, sondern ist wie wir alle auch heiß darauf und voll motiviert, endlich wieder erfolgreich zu sein", sagt Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier.

Mit Blick auf die Kooperation mit Lola und Yamaha, die im Frühjahr verkündet wurde, sagt Biermaier: "Wir wissen, dass die Zusammenarbeit mit einem neuen Hersteller viele Herausforderungen mit sich bringt. Umso wichtiger ist es für uns, neben festen Größen im Team in Person von Lucas auch den erfahrensten Piloten an unserer Seite zu wissen."

In der seit 2014 geschriebenen Geschichte der Formel E ist Lucas di Grassi sowohl derjenige Fahrer mit den meisten Rennen (131) als auch derjenige mit den meisten Podiumsplätzen (40). Und gemeinsam mit Sebastien Buemi führt Di Grassi auch die Siegerliste an. Sowohl der Brasilianer als auch der Schweizer haben 13 Formel-E-Rennen gewonnen.

Bevor Di Grassi zur Saison 2023/24 zum Abt-Team zurückkehrte, war er für Venturi und für Mahindra am Start. Davor allerdings fuhr er schon sieben Saisons lang für Abt, als das Team auch in der Formel E noch mit Audi zusammenarbeitete. In der Saison 2016/17 der Elektrorennserie errang Di Grassi als Abt-Audi-Pilot den Titel.

"Abt ist meine Familie", sagt Di Grassi. "Ich habe dort die schönsten Momente meiner Karriere erlebt und volles Vertrauen in die Menschen, die jeden Tag hart für den Erfolg arbeiten. Deshalb bin ich glücklich, dass wir auch die neuen Herausforderungen gemeinsam angehen."

Di Grassi beim Shakedown des Gen3-Evo-Autos von Abt-Lola Foto: Abt-Lola

Mitte Juni saß Di Grassi beim Shakedown des von Lola/Yamaha angetriebenen Abt-Boliden im Cockpit. Dieser erste Test in Vorbereitung auf die Formel-E-Saison 2024/25 wurde in Großbritannien absolviert und war der erste mit der überarbeiteten Auto-Generation: Gen3 Evo.

Während Lucas di Grassi bei Abt-Lola als erster von zwei Piloten feststeht, soll die Entscheidung für seinen Teamkollegen "in den kommenden Wochen" fallen, wie das Team mitteilt. Das erste von 17 Rennen im Formel-E-Kalender 2024/25 findet am 7. Dezember in Sao Paulo (Brasilien) statt. Der traditionelle Vorsaisontest in Valencia (Spanien) steht für 4. bis 7. November im Plan aller Teams.