Formel E 2026 Tokio 2: Nyck de Vries siegt nach Regenschauer und Rotphase

Beim unter Flutlicht ausgetragenen E-Prix von Tokio der Formel-E-Saison 2025/26 ist das zweite Rennen des Wochenendes auf nasser Strecke ausgetragen worden. Zu Ende gegangen ist es mit Sieg für Nyck de Vries (Mahindra).

Nachdem sich in Rennen 1 am Samstag auf trockener Strecke Kiro-Pilot Dan Ticktum auf den letzten Metern gegen Andretti-Pilot Jake Dennis durchgesetzt hatte, ließ De Vries am Sonntag trotz der schwierigen Bedingungen nichts anbrennen. Insbesondere die zweite Rennhälfte verlief turbulent.

Nach 34 Runden, die im Zeichen einer späten Rotphase standen, gewann De Vries vor Nick Cassidy (Citroen) und Jake Dennis (Andretti). Sowohl für De Vries als auch für das Mahindra-Team ist es der zweite Saisonsieg.

Safety-Car-Start, dann stehender Start auf nasser Strecke

Von der Pole ging Edoardo Mortara (Mahindra) ins zweite Rennen des Wochenendes auf dem Stadtkurs in der japanischen Hauptstadt. Jaguar-Pilot Mitch Evans, nach dem Samstagsrennen der Tabellenführer, startete von P7. Porsche-Pilot Pascal Wehrlein, der mit seinem Ausfall am Samstag die Tabellenführung verloren hat, startete von außerhalb der Top 10, nämlich als Elfter.

Der offizielle Start des Rennens erfolgte aufgrund des kurz vorher niedergegangenen Regens hinter dem Safety-Car. Nach nur einer langsamen Runde, um die neuen Bedingungen kennenzulernen, gab es dann aber doch einen stehenden Start. Der lief im gesamten Feld sauber ab. Polesetter Edoardo Mortara bog vor Antonio Felix da Costa (Jaguar) und Samstagssieger Dan Ticktum als Erster in die erste Kurve ein.

Ohne Pit-Boost, weil Rennen 2 eines Double-Headers, ging das Sonntagsrennen ohne Boxenstopps über die Bühne. Der von P11 gestartete Pascal Wehrlein kam zügig nach vorn. Nach 10 Runden war er schon Sechster. Im Kampf um die Führung fand Da Costa einen Weg vorbei an Polesetter Mortara.

Mehrere Spitzenreiter, bevor sich De Vries durchsetzt

Kurz vor Halbzeit der geplanten Distanz sorgte Pepe Marti (Kiro) mit einem Unfall nach Kollision mit Sebastien Buemi (Envision) für die einzige Gelbphase nach der Startfreigabe. Beim Restart verteidigte Da Costa die Spitze. Mortara musste sich nach hinten orientieren und wurde von Taylor Barnard (DS-Penske) auf die dritte Position verdrängt. Barnard war noch nicht fertig.

Kurz nach seinem Überholmanöver an Mortara zog Barnard auch noch an Da Costa vorbei und übernahm damit die Führung. Im Gegenzug fiel Mortara noch weiter zurück und musste im Kampf um das Podium abreißen lassen.

Derjenige mit dem stärksten Vorwärtsdrang in dieser Phase war Oliver Rowland. Gestartet war der Titelverteidiger von P8. Im letzten Renndrittel ging er nacheinander an Mortara, Da Costa und schließlich auch Barnard vorbei. Damit war es Rowland, der das Feld in die Schlussphase führte. Aber auch er sollte das Rennen nicht gewinnen.

Rotphase nach Kollision und Schlussspurt ins Ziel

Denn in der Schlussphase - die Ideallinie war mittlerweile vollständig abgetrocknet - schlug die Stunde von Nyck de Vries. Sowohl der Mahindra-Pilot als auch die Citroen-Teamkollegen Nick Cassidy und Jean-Eric Vergne stürmen in die Top 3 nach vorn. De Vries gelang es, die Führung bis zum Schluss zu halten.

Bevor es ins Ziel ging, gab es jedoch eine kurze Unterbrechung mit der roten Flagge. Grund war eine Kollision mit mehreren Autos in Kurve 7. Beteiligt waren Joel Eriksson (Envision), Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa sowie die beiden Abt-Lola-Piloten Zane Maloney und Lucas di Grassi. Für Eriksson war das Rennen an Ort und Stelle zu Ende, alle anderen fuhren weiter.

Der Schlussspurt nach der Rotphase erfolgte mit einem fliegenden Start. Zu fahren war lediglich noch eine Runde. In dieser Runde ließ De Vries nichts mehr anbrennen. Er brachte den Sieg vor Cassidy und dem nur von P17 gestarteten Jake Dennis ins Ziel. Rowland musste sich mit P4 begnügen, Vergne mit P5 (Ergebnis: Rennen 2 beim E-Prix von Tokio).

Pascal Wehrlein, der als Tabellenführer nach Tokio gekommen war, rutschte in der turbulenten zweiten Rennhälfte noch bis auf P15 ab. Mitch Evans, der am Samstag die Tabellenführung von Wehrlein übernommen hatte, kam gar nur auf P17 ins Ziel. Wehrlein hat am Tokio-Wochenende keinen einzigen Punkt geholt.

Jake Dennis reist als Tabellenführer zum Finale nach London

Im Rennkalender der Formel-E-Saison 2025/26 stehen jetzt nur noch zwei Rennen auf dem Programm. Es handelt sich um den Double-Header in London (Großbritannien) am 15./16. August. Dort wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des ExCeL-Center gefahren und dort wird sich entscheiden, wer Formel-E-Champion 2025/26 wird.

Vor dem London-Wochenende wird die Formel-E-Gesamtwertung 2025/26 nun angeführt von Andretti-Pilot Jake Dennis und zwar mit zwei Punkten Vorsprung auf Mitch Evans und drei Punkten Vorsprung auf Pascal Wehrlein. Aber auch Vorjahreschampion Oliver Rowland hat noch Chancen auf den Titelgewinn.

In Reihen der drei Rookies im Feld hat vor dem Finalwochenende Felipe Drugovich (Andretti) knapp die Nase vorn. Aber auch Kiro-Pilot Pepe Marti und Envision-Pilot Joel Eriksson haben noch Chancen, der punktbeste Rookie der Formel-E-Saison 2025/26 zu werden.

Der E-Prix von London am dritten August-Wochenende markiert den Abschied von der aktuellen Fahrzeuggeneration. Beginnend mit der Saison 2026/27 werden alle Formel-E-Teams das brandneue Gen4-Auto einsetzen. Und: Wie in Tokio bekanntgegeben wurde, tritt das Andretti-Team in der Saison 2026/27 nicht mehr mit Porsche-Antrieb, sondern mit Nissan-Antrieb an.