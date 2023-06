Formel-E-Kalender 2024 mit Neuzugang Tokio präsentiert

Die Formel E biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade der Saison 2023, da wurde am Dienstag die erste Version des Rennkalenders für die Saison 2024 präsentiert.

Auf der Sitzung des Motorsport-Weltrats der FIA (WMSC) in Cordoba (Spanien) wurde der Formel-E-Kalender 2024 mit 17 Terminen beschlossen, wobei es für drei dieser Termine derzeit noch keinen Austragungsort gibt.

Tokio ist Sand jetzt der einzige Neuzugang im Kalender für die zehnte Saison der Formel E. In der Hauptstadt Japans wird am 30. März 2024 die Erstauflage des E-Prix von Tokio über die Bühne gehen. Bemühungen für ein Formel-E-Rennen in den Straßen von Tokio gab es schon länger. Diese haben nun Früchte getragen.

Beginnen wird die Formel-E-Saison 2024 in Mexiko-Stadt, wo auch die noch laufende Saison eröffnet wurde. Termin für den Auftakt der zehnten Saison ist der 13. Januar 2024. Und auch im weiteren Verlauf der kommenden Saison gibt es viel Bekanntes.

Double-Header, also Rennwochenenden mit zwei Rennen, gibt es 2024 deren vier: Riad in Saudi-Arabien (26./27. Januar), Rom in Italien (13./14. April), Berlin-Tempelhof in Deutschland (11./12. Mai) und London in Großbritannien, wo am 20./21. Juli auf dem Gelände des ExCel-Center abermals die Saison zu Ende geht.

Diejenigen Strecken, die im Kalender der aktuellen Saison 2023 auftauchen, die im vorläufigen Kalender für die Saison 2024 aber fehlen, sind Hyderabad (Indien) und Kapstadt (Südafrika).

Beiden Austragungsorten werden Chancen auf einen der noch drei zu vergebenen Termine ausgerechnet. Ein weiterer Kandidat ist Malaga (Spanien), wo die Formel E erstmals gastieren würde, sofern sich die Pläne verwirklichen lassen.

Der offizielle Vorsaisontest für die Formel-E-WM 2024 ist für die Woche ab dem 23. Oktober 2023 auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia terminiert.

Formel-E-Kalender 2024

Rennen Datum Ort 1 13. Januar Mexiko-Stadt 2 26. Januar Riad 1 3 27. Januar Riad 2 4 10. Februar noch offen 5 24. Februar noch offen 6 16. März Sao Paulo 7 30. März Tokio 8 13. April Rom 1 9 14. April Rom 2 10 27. April Monte Carlo 11 11. Mai Berlin 1 12 12. Mai Berlin 2 13 25. Mai noch offen 14 8. Juni Jakarta 15 29. Juni Portland 16 20. Juli London 1 17 21. Juli London 1

