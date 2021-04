Formel E Rom 2021: Stoffel Vandoorne stellt Mercedes auf die Poleposition

Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne hat sich am Samstag im Qualifying zum dritten Saisonrennen der Formel E 2021 in Rom die Poleposition gesichert. Der Belgier profitierte im Einzelzeitfahren der Superpole von einem Fehler seines Rivalen Oliver Rowland (Nissan-e.dams), der auf Kurs zur Bestzeit in der letzten Kurve anschlug und so nur auf Platz drei landet.

Somit reichte Vandoornes Zeit von 1:38.484 Minuten für den besten Startplatz. Für Mercedes ist es im dritten Qualifying der Saison bereits die zweite Poleposition. "Ich habe den Tag über Vertrauen aufgebaut, mich im Auto wohlgefühlt", sagt Vandoorne bei 'ran.de'. "Im Gruppenqualifying habe ich es nicht übertriebe. Die Runde [in der Superpole] war nicht perfekt, aber doch sehr gut."

Den Platz neben Vandoorne in Reihe eins sicherte sich Andre Lotterer. Der Porsche-Pilot streifte in seiner schnellen Runde zweimal die Mauer und riss dabei ein Werbebanner mit. Beim Überfahren der Ziellinie fehlten ihm 0,167 Sekunden auf die Bestzeit von Vandoorne.

Rowland wirft die Pole weg

Rowland, der im Gruppenqualifying die schnellste Zeit gefahren war, lag nach zwei absoluten Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren auch in der Superpole auf Bestzeitkurs. Beim Einschlag in der letzten Kurve brach aber die rechte Hinterradaufhängung seines Autos. Mit 0,405 Sekunden Rückstand schaffte er es aber noch auf Rang drei. Vierter wurde Abt-Audi-Pilot Lucas di Grassi (+0,419 Sekunden).

Mit dem Einzug in die Superpole und Rang fünf erzielte Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) ein bemerkenswertes Ergebnis. Am Auto des Franzosen musste nach dem Unfall im ersten Training der Antriebsstrang gewechselt werden, wodurch er auch das (vorzeitig abgebrochene) zweite Training verpasste.

Maximilian Günther fuhr als schnellster BMW-Andretti-Pilot im Qualifying auf Rang sechs, wird aber wegen einer Strafe vom ersten Rennwochenende der Saison in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten versetzt.

Einschlag und Dreher von Rene Rast

Die Top 10 des Qualifyings komplettierten Robin Frijns (Virgin), Nyck de Vries (Mercedes), Pascal Wehrlein (Porsche) und Sebastien Buemi (Nissan-e.dams). Der Schweizer Nico Müller fuhr im Dragon-Penske auf Position 17.

Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast kam nach einem Fahrfehler im zweiten Abt-Audi nicht über Position 21 hinaus. "Ich habe vorher schon in der Schikane die Mauer geküsst. Dabei hat es wohl die Spurstange zerrissen. Der Dreher war dann nur noch die Folge", sagt Rast bei 'ran.de'.

Das dritte Saisonrennen der Formel-E-WM 2021 wird um 16:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.