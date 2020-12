Formel-E-Test Valencia 2020: Maximilian Günther schließt mit Bestzeit ab

Auf der Kurzanbindung des Circuit Ricardo Tormo in Valencia sind die dreitägigen Testfahrten in Vorbereitung auf die erste WM-Saison der Formel E zu Ende gegangen. Die Bestzeit am Dienstag fuhr Maximilian Günther (BMW-Andretti) mit 1.11.760 Minuten. Damit hat der Deutsche den Test als Gesamtschnellster abgeschlossen.

Bildergalerie: Formel-E-Test in Valencia

Die Abstände waren am Schlusstag extrem eng. Denn das gesamte 24-köpfige Feld lag innerhalb weniger als 0,8 Sekunden. Von Günther auf P1 bis Oliver Rowland (Nissan-e.dams) auf P7 waren die Piloten sogar innerhalb weniger als 0,2 Sekunden zu finden.

Namentlich reihten sich Sergio Sette Camara (Dragon-Penske; 2.), Nico Müller (Dragon-Penske; 3.), Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah; 4.), Mitch Evans (Jaguar; 5.) und Pascal Wehrlein (Porsche; 6.) zwischen Günther und Rowland ein.

Müller hat mit P3 mit nur 0,055 Sekunden Rückstand auf die Testbestzeit von Günther eine Empfehlung abgegeben. Denn als einziger der 24 angetretenen Piloten hat der Schweizer sein Cockpit für die Formel-E-Saison 2021 noch nicht sicher.

Fotostrecke: Alle Autos für die Formel-E-WM 2021:

#4 - Robin Frijns (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 1 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 2 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #6 - Nico Müller (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 3 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 4 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 - Oliver Turvey (Team: NIO, Antrieb: NIO) 5 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 6 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Team:Abt-Audi, Antrieb: Audi) 7 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 8 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 9 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #20 - Mitch Evans (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 10 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 - Oliver Rowland (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 11 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 12 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 13 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 14 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #28 - Maximilian Günther (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 15 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 16 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #33 - Rene Rast (Team:Abt-Audi, Antrieb: Audi) 17 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 18 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 19 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 20 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #71 - Norman Nato (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 21 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #88 - Tom Blomqvist (Team: NIO, Antrieb: NIO) 22 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #94 - Alex Lynn (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 23 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #99 - Pascal Wehrlein (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 24 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Abgesehen von den schnellen Runden, die in Wertung gingen, gab es auch am letzten Testtag wieder zahlreiche Verstöße gegen die Track-Limits. Neben Verwarnungen wurden dabei sieben Strafen in Form von 15 Minuten Parken in der Box ausgesprochen. Es erwischte unter anderem Lucas di Grassi (Abt-Audi), der die Zeitenliste auf dem 24. und letzten Platz abgeschlossen hat.

Mit den drei in Valencia absolvierten Testtagen (Samstag, Sonntag und Dienstag) ist die offizielle Vorbereitung auf die erste WM-Saison der Formel E abgeschlossen. Der Saisonauftakt steht für den 16./17. Januar in Form eines Double-Headers in Santiago de Chile im Formel-E-Kalender 2021.

Kumulierte Testzeiten Valencia Tag 3:

01. Maximilian Günther (BMW-Andretti) - 1:11.760 Minuten

02. Sergio Sette Camara (Dragon-Penske) +0,036 Sekunden

03. Nico Müller (Dragon-Penske) +0,050

04. Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) + 0,055

05. Mitch Evans (Jaguar) +0,120

06. Pascal Wehrlein (Porsche) +0,148

07. Oliver Rowland (Nissan-e.dams) +0,183

08. Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) +0,218

09. Oliver Turvey (NIO) +0,236

10. Norman Nato (Venturi) +0,242

11. Jake Dennis (BMW-Andretti) +0,287

12. Edoardo Mortara (Venturi) +0,306

13. Nick Cassidy (Virgin) +0,339

14. Sebastien Buemi (Nissan-e.dams) +0,374

15. Alexander Sims (Mahindra) +0,403

16. Alex Lynn (Mahindra) +0,420

17. Andre Lotterer (Porsche) +0,445

18. Stoffel Vandoorne (Mercedes) +0,459

19. Robin Frijns (Virgin) +0,484

20. Rene Rast (Abt-Audi) +0,485

21. Nyck de Vries (Mercedes) +0,519

22. Tom Blomqvist (NIO) +0,548

23. Sam Bird (Jaguar) +0,579

24. Lucas di Grassi (Abt-Audi) +0,761

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.