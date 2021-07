"Für Formel-E-Verhältnisse extrem": Werden Reifen in Puebla zum Problem?

Puebla in Mexiko, wo die Formel E an diesem Wochenende das achte und neunte Rennen der laufenden WM-Saison 2021 austrägt, ist für die Elektrorennserie eine gänzlich neue Strecke. Und aufgrund des Layouts inklusive überhöhter Ovalkurve gibt es Befürchtungen, dass die Michelin-Reifen an ihre Grenzen kommen könnten.

"Ich finde, für Formel-E-Verhältnisse ist die Strecke recht extrem", sagt Mahindra-Pilot Alexander Sims im Gespräch mit 'Motorsport.com' und stellt heraus: "Es gibt viele langgezogene Kurven. Man verbringt nur sehr wenig Zeit auf Geraden."

"Daher wird es eine ziemliche Herausforderung werden, die Reifen erstens für eine komplette Qualifying-Runde am Leben zu halten und zweitens zu verhindern, dass die Reifenperformance über die Renndistanz zu stark einbricht."

"Die Steilkurve", so Sims weiter, "ist für die Formel E einzigartig, für Rennen generell aber nicht unbedingt." Durch eben diese überhöhte Zielkurve in Puebla fuhren beispielsweise in den Jahren 2005 bis 2009 die Tourenwagen der damaligen Weltmeisterschaft (WTCC). Für die Formel E rechnet Sims damit, dass "diese Kurve mit den 250 Kilowatt im Qualifying ziemlich schwierig wird, vor allem, weil die Reifen am Ende der Runde wahrscheinlich sehr heiß sein werden."

WTCC-Startaufstellung in Puebla 2009: Im Hintergrund die Steilkurve des Ovals Foto: FIA WTCC

Die überhöhte Zielkurve und die zahlreichen langgezogenen Kurven im Infield sind aber nicht die einzigen Besonderheiten, auf die sich die Formel-E-Piloten an diesem Wochenende einstellen. Auch die Zone für den "Attack-Mode" ist anders gestaltet als auf Stadtkursen, die von der Elektrorennserie fast ausschließlich befahren werden.

In Puebla befindet sich die Zone für den "Attack-Mode" weit außerhalb von Kurve 8. Um sie zu erreichen, muss man die eigentliche Rennstrecke im Zuge eines großen Bogens verlassen. Der erinnert mehr an die Jokerlap auf einer Rallycross-Strecke als an die Aktivierungszonen auf den Formel-E-Stadtkursen. Entsprechend größer ist der Zeitverlust.

"Wenn wir normalerweise von 1,5 Sekunden reden, sieht es hier eher nach zwei bis 2,5 Sekunden aus", schätzt Sims beim Betrachten des Puebla-Layouts, wie viel Zeit es kostet, die Zone für den "Attack-Mode" zu durchfahren.

Die "Attack-Mode"-Zone liegt in Puebla weit außerhalb von Kurve 8 Foto: FIA Formula E

Mit Bildmaterial von FIA WTCC.