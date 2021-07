Infos Formel E Puebla 2021: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan u.v.m.

Für die Teams und Fahrer der Formel-E-Weltmeisterschaft geht es nach fünf rennfreien Wochenenden nun weiter mit dem vierten von insgesamt sieben Doppel-Events der Saison 2021. Am kommenden Wochenende wird in Puebla in Mexiko gefahren. Zum Livestream! Dabei handelt es sich um eine für die Formel E neue Strecke.

Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni, nehmen die Formel-E-Piloten für die Saisonrennen acht und neun (Monaco war kein Double-Header) das Autodromo Miguel E. Abed in Puebla unter die Räder, und zwar in Form der 2,98 Kilometer langen Kurzanbindung.

Livestream, Live-Timing und TV-Übertragung

Im Formel-E-Livestream auf Ran.de werden alle Sessions übertragen. Die Qualifyings werden auch im Formel-E-Livestream auf Motorsport-Total.com gezeigt, der in Kooperation mit ran.de angeboten wird.

Für die Freien Trainings gibt es den offiziellen Livestream der Formel E auf den Social-Media-Kanälen der Rennserie im englischsprachigen Originalkommentar. Zudem steht auf der offiziellen Website der Formel E für alle Sessions ein Live-Timing zur Verfügung.

Für die Formel E im Fernsehen haben in Deutschland die Free-TV-Sender ProSieben Maxx und Sat 1 sowie der Pay-TV-Sender Eurosport 2 die Rechte erworben. Die beiden Rennen des Double-Headers in Puebla werden von Sat.1 sowie von Eurosport 2 in voller Länge mit deutschem Kommentar übertragen. In Österreich überträgt ORF Sport+ beide Rennen live ab 22:45 Uhr MESZ.

Zeitplan E-Prix von Puebla 2021 (alle Zeiten MESZ)

Samstag, 19. Juni

15:00 Uhr: 1. Freies Training (Social-Media-Kanäle der Formel E)

17:05 Uhr: 2. Freies Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der Formel E)

18:45 Uhr: Qualifying 1 (ran.de)

22:30 Uhr: Rennen 1 (ran.de, Sat.1, Eurosport 2, ORF Sport+)

Sonntag, 20. Juni

16:05 Uhr: 3. Freies Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der Formel E)

18:45 Uhr: Qualifying 2 (ran.de)

22:30 Uhr: Rennen 2 (Sat.1, Eurosport 2, ORF Sport+)

Formel E fährt in Puebla anderes Layout als einst die WTCC

Nach Valenica ist Puebla die zweite permanente Rennstrecke im Formel-E-Kalender 2021. Die von der Elektrorennserie befahrene Streckenvariante lässt eine von zwei möglichen Kurven des Ovalkurses aus und nutzt stattdessen umfangreich den Infield-Kurs.

Als in der Vergangenheit (2005 bis 2009) die Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) als erste internationale Rennserie in Puebla gastierte, wurde eine andere Streckenvariante gefahren, nämlich mit weniger Infield- und mehr Oval-Anteil.

Streckenlayout für den ePrix Puebla der Formel-E-Saison 2021

24 Piloten aus zwölf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-Saison 2021 sind zwölf Teams mit jeweils zwei Autos. Die 24 Boliden mitsamt ihrer Piloten lassen sich unsere Fotostrecke Spotterguide: Alle Autos und Fahrer der Formel-E-WM 2021 entnehmen.

Spotterguide: Alle Autos und Fahrer der Formel E 2021:

#4 - Robin Frijns (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 1 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 2 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #6 - Nico Müller (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 3 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske) 4 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #8 - Oliver Turvey (Team: NIO, Antrieb: NIO) 5 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 6 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Team: Abt-Audi, Antrieb: Audi) 7 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 8 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes) 9 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #20 - Mitch Evans (Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar) 10 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #22 - Oliver Rowland (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 11 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan) 12 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS) 13 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 14 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #28 - Maximilian Günther (Team: BMW-Andretti, Antrieb: BMW) 15 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 16 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #33 - Rene Rast (Team: Abt-Audi, Antrieb: Audi) 17 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 18 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Team: Virgin, Antrieb: Audi) 19 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 20 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #71 - Norman Nato (Team: Venturi, Antrieb: Mercedes) 21 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #88 - Tom Blomqvist (Team: NIO, Antrieb: NIO) 22 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #94 - Alex Lynn (Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra) 23 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images #99 - Pascal Wehrlein (Team: Porsche, Antrieb: Porsche) 24 / 24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Im Fahrerfeld befinden sich vier der fünf bisherigen Formel-E-Champions: Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) sowie dessen Vorgänger auf dem Thron - Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) - fahren für DS Techeetah. Lucas di Grassi (Meister 2016/17) fährt für Audi. Sebastien Buemi (Meister 2015/16) fährt für Nissan e.dams. Im Gegensatz dazu ist Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) nicht mit von der Partie.

Bei Dragon-Penske springt am Mexiko-Wochenende Joel Eriksson für Nico Müller ein, weil der Schweizer am selben Wochenende den Saisonauftakt der DTM in Monza bestreitet.

Daten zum Autodromo Miguel E. Abed in Puebla

Streckentyp: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 2,98 Kilometer

Kurven: 15

Streckenrekord: neue Strecke

Renndistanz: 45 Minuten plus eine Runde

Alle bisherigen Sieger

Das Rennen wird zum ersten Mal ausgetragen.

