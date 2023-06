Hohe Ziele: David Beckmann möchte beim Formel-E-Debüt punkten

"Ich freue mich sehr, endlich mein Debüt in der Formel E zu geben", sagt David Beckmann vor seinem ersten Start für Andretti in der Elektro-Formel-Weltmeisterschaft in Jakarta gegenüber 'Motorsport-Total.com'. Der Iserlohner ersetzt in Indonesien Andre Lotterer, der mit Porsche an den Testfahrten für die 24 Stunden von Le Mans teilnimmt und deshalb sein Cockpit räumen musste. Damit kehrt Beckmann an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn 2022 war er Test- und Ersatzfahrer des Teams.

Seit 2023 gehört der 23-Jährige zum Werkskader von Porsche, wo er als Test-, Ersatz- und Simulatorfahrer für die deutsche Marke tätig ist. "Da ich schon 2022 bei Andretti das ganze Jahr als Ersatzfahrer dabei war, habe ich natürlich viel Erfahrung", sagt Beckmann über sein Verhältnis zum Porsche-Kundenteam. "Das ist jetzt bei Porsche noch mehr geworden. Deshalb denke ich, dass ich mich im Vorfeld gut vorbereiten konnte."

Beckmann hat eine Mammutaufgabe vor sich, denn Andretti gehört in der Formel-E-Saison 2023 zu den Topteams. Der Rennstall steht in der Teamwertung auf Platz vier, sein Teamkollege Jake Dennis liegt in der Gesamtwertung auf Rang drei und gewann den Auftakt in Mexiko. Es folgten vier weitere Podestplätze für den Briten. Lotterer ist noch sieglos, fuhr aber bereits fünf Mal in die Punkteränge. Das ist auch das Ziel von Beckmann, der es kaum erwarten kann, endlich loszulegen.

"Ich freue mich riesig, dass ich in diesem Jahr auch neben den Test- und Rookie-Tagen im Auto sitzen darf, um Rennen zu bestreiten", so Beckmann weiter. "Es wird hart werden, das steht fest, denn Jakarta ist nicht die einfachste Strecke, auch weil das Klima und die hohen Temperaturen uns alles abverlangen werden." Außerdem spricht der Youngster von einem Erfahrungsnachteil im Vergleich zu Konkurrenz, die bereits in der vergangenen Saison Erfahrungen auf dem engen Stadtkurs gesammelt hat.

"Ich mache mir aber überhaupt keinen Druck", erklärt der Deutsche, der in seiner Karriere bereits 31 Formel-2-Rennen bestritten und aufgrund seiner Ausbildung in den Formel-Nachwuchsserien bereits eine Menge gelernt hat. "Das ist einfach eine tolle Gelegenheit, um mein Talent unter Beweis zu stellen. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, in die Punkte zu fahren, das wäre super toll. Das wäre, denke ich, ein sehr großer Erfolg, wenn ich das mit Andretti gemeinsam schaffe."

In der Vorbereitung hat sich Beckmann auch mit seinem Teamkollegen Dennis ausgetauscht. Die Kommunikation mit dem Gesamtdritten sei "seht gut" verlaufen, berichtet der Iserlohner, der den Vorteil hat, sich nicht an ein neues Umfeld gewöhnen zu müssen. "Ich kenne die Ingenieure noch vom vergangenen Jahr", sagt Beckmann, der deshalb keine Hürden bei der Vorbereitung auf sein Formel-E-Debüt am 3. und 4. Juni in Indonesien nehmen musste. "Wir sollten eine gute Chance haben, ein solides Wochenende zu erleben", gibt er sich kämpferisch.

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.