McLaren bestätigt: Rene Rast verlässt Formel-E-Team nach einer Saison

Rene Rast ist nicht mehr Teil des McLaren-Programms in der Formel E. Wie der Rennstall am Dienstag bekanntgibt, hat Rast "die schwierige Entscheidung getroffen, andere Möglichkeiten zu verfolgen. Diese Entscheidung unterstützt das Team voll und ganz".

Damit bestätigt McLaren das, was sich bereits abgezeichnet hatte. Rast fuhr im laufenden Rennjahr 2023 ein Doppelprogramm bestehend aus Formel E für McLaren und DTM für BMW. Bei BMW ist er zudem in das WEC-Programm mit dem M Hybrid V8 eingebunden. Der Rennbetrieb des WEC-Programms beginnt 2024.

Es zeichnet sich ab, dass sich Rast im Jahr 2024 auf seine Aufgaben für BMW konzentrieren wird. Wie genau der Rennkalender für den dann 37-Jährigen aussehen wird, ist noch offen. Terminliche Überschneidungen zwischen dem DTM-Kalender 2024 und dem WEC-Kalender 2024 gibt es keine.

Für das Formel-E-Team von McLaren, das im Winter 2022/23 aus dem damaligen Weltmeisterteam Mercedes hervorgegangen ist, hat Rast direkt am zweiten Rennwochenende (Riad) den ersten Podestplatz eingefahren.

Im weiteren Verlauf der Saison ist weder Rast noch seinem Teamkollegen - Formel-E-Rookie Jake Hughes - ein weiterer Podestplatz für das Team gelungen. Die Formel-E-Gesamtwertung 2023 hat Rast auf Platz 13 direkt hinter Hughes abgeschlossen.

Wer in der Formel-E-Saison 2024 für McLaren fahren wird, ist offiziell noch nicht bestätigt. Das Team kündigt aber an, "in Kürze das komplette Fahreraufgebot bekanntgeben" zu wollen.

McLarens bislang einzies Top-3-Ergebnis in der Formel E: Rasts dritter Platz in Riad Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.