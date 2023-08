Mehrjahresvertrag: Mitch Evans verlängert bei Jaguar in der Formel E

Jaguar und Mitch Evans setzen ihre langjährige Zusammenarbeit in der Formel-E-Weltmeisterschaft bis 2024 und darüber hinaus fort. Das gab der britische Rennstall heute nach der Unterzeichnung eines neuen Mehrjahresvertrags mit dem 29-jährigen Neuseeländer bekannt.

Evans fährt seit dem Einstieg von Jaguar in die Formel E im Jahr 2016 für das Werksteam der britischen Marke. 2024 wird seine achte Saison für Jaguar sein. Keine andere Fahrer-Team-Paarung in der Formel E besteht so lange.

In dieser Zeit entwickelte sich der Neuseeländer zu einem der erfolgreichsten Piloten der Formel E. Für Jaguar holte er zehn Siege, 25 Podestplätze, sechs Polepositions, acht schnellste Runden und 733 WM-Punkte. 2022 wurde er Vizeweltmeister. Auch 2023 mischte er bis zum Saisonfinale im Titelkampf mit und wurde Dritter in der Gesamtwertung.

"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Mitch auch in der Saison 2024 und darüber hinaus eine Schlüsselrolle im Team von Jaguar spielen wird", sagt Teamchef James Barclay. "Bei der Rückkehr von Jaguar in den internationalen Motorsport im Jahr 2016 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Teams und ist nun einer der dienstältesten Fahrer in der Rennsportgeschichte von Jaguar."

"Dass wir für ein neues Kapitel zusammenbleiben, ist eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Mitch hat immer wieder gezeigt, dass er einer der talentiertesten Fahrer ist, und wir sind sehr glücklich, dass unsere Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Ich freue mich darauf, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen und gemeinsam die Herausforderungen weiterer Meisterschaften anzugehen", so Barclay weiter.

"Ich bin seit 2016 ein Teil von Jaguar. Daher war es die natürliche Wahl, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen", kommentiert Evans die Vertragsverlängerung. "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren unglaubliche Momente erlebt und ich freue mich darauf, unser nächstes Kapitel gemeinsam zu schreiben."

Der Startschuss zur Saison 2024 der Formel E, die insgesamt 17 Rennen umfassen wird, fällt am 13. Januar in Mexiko-Stadt.

