Robin Frijns: Formel-E-Comeback bei Abt in Sao Paulo

Die Zwangspause von Robin Frijns in der Formel E hat ein Ende. Der Niederländer wird an diesem Wochenende beim ersten Rennen der Elektro-Rennserie in Sao Paulo an der Seite von Nico Müller wieder für Abt an den Start gehen, wie der Kemptener Rennstall am Dienstag mitteilte.

"Es fühlt sich wahnsinnig gut an, sich wieder mit Nico und dem ganzen Team auf ein Rennen vorzubereiten - schön, wieder zurück zu sein", sagt Frijns. Der Niederländer hatte sich beim Saisonauftakt Mitte Januar in Mexiko-Stadt bei einem Unfall einen offenen Bruch des Handgelenks zugezogen und musste seitdem pausieren.

Bei den Rennen in Saudi-Arabien, Indien und Südafrika wurde er bei Abt von Ersatzfahrer Kelvin van der Linde vertreten. "Die vergangenen zwei Monate haben sich wie eine Ewigkeit angefühlt", sagt Frijns. "Herzlichen Dank an das Team, die FIA, alle Ärzte und Physios sowie das gesamte Formel-E-Fahrerlager, die geduldig mit mir waren, obwohl ich so ungeduldig war."

Härtetest beim WEC-Rennen in Sebring erfolgreich

Einen ersten Härtetest absolvierte der Abt-Pilot am vergangenen Wochenende beim Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Sebring, wo er für das LMP2-Team WRT an den Start ging. "Meine Hand fühlt sich gut an, die Einsätze in Sebring liefen problemlos, ich bin fit für Sao Paulo", berichtet Frijns. "Ich war die ganze Zeit mit dem Team in Kontakt, war in alles involviert und bin up to date, was alle Abläufe angeht - das Rennwochenende kann losgehen."

Nach einem schwierigen Start in die Formel-E-Saison 2023 hofft das Abt Team auf ein Erfolgserlebnis bei der Premiere des E-Prix von Sao Paulo. "Die Pause hat der ganzen Mannschaft gutgetan, jeder konnte einmal durchatmen und neue Kraft sammeln", sagt Teamchef Thomas Biermaier.

Sao Paulo laut Müller "ein klassischer Formel-E-Kurs"

Beim Rennen zuvor in Kapstadt hatte Abt zuschauen müssen . Wegen Sicherheitsbedenken an der Radaufhängung hatte Mahindra die Autos des Werksteams und des Kundenteams Abt vor dem Qualifying zurückgezogen.

Die 2,933 Kilometer lange Strecke in Sao Paulo, die auch durch das von den Karnevalsfeierlichkeiten bekannte Sambadrom führt, ist nach Einschätzung von Müller ein klassischer Formel-E-Kurs: "sehr technisch, einige 90-Grad-Ecken, spannende Kombinationen und lange Geraden mit Überholmöglichkeiten am Ende", so der Schweizer.

Anfang der Woche hat Müller sich gemeinsam mit Frijns im Simulator vorbereitet. "Wir haben wie immer intensiv gearbeitet und viel Energie investiert - trotzdem werden wir erst nach den ersten Runden in Sao Paulo sehen, wie nahe an der Realität die Simulationen waren - genau das macht ja die Formel E aus", sagt er.

Das Rennen am Samstag startet um 14 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) und führt über 31 Runden.

