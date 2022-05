ADAC GT Masters Red Bull Ring 2022: Klien glänzt im 2. Training

Audio-Player laden

Christian Klien hat seinen Heimvorteil beim Gaststart im ADAC GT Masters genutzt. Der Ex-Formel-1-Pilot fuhr im zweiten Freien Training am Nachmittag auf dem Red Bull Ring bei Temperaturen von 26 Grad mit 1:28.865 Minuten die schnellste Zeit. In Runde 26 gelang dem Österreicher, der für das Team JP Motorsport zusammen mit Dennis Lind am Steuer eines McLaren 720S GT3 sitzt, die Bestzeit.

Ergebnis 2. Freies Training

"Der erste Eindruck vom ADAC GT Masters (Rennen am Samstag und Sonntag ab 12:30 Uhr auf Nitro) ist sehr gut. Die Atmosphäre ist relaxt, aber auf der Rennstrecke geht es zur Sache und das Niveau ist sehr hoch. Als Schnellste im Abschlusstraining gehen wir gut vorbereitet in das erste Qualifying am Samstag. Dann werden wir sehen, wo wir wirklich stehen", so Klien.

Mit einem Rückstand von 0,114 Sekunden belegten Thierry Vermeulen und Mattia Drudi im Audi R8 LMS GT3 Evo II #33 Platz zwei. Damit blieb das Fahrer-Duo von Car Collection Motorsport neben JP Motorsport als einziges Team unter 1:29 Minuten.

Der aktuelle Champion Christopher Mies umrundete die 4,318 Kilometer lange Strecke kurz vor Schluss im Audi R8 LMS GT3 Evo II #1 in 1:29.025 Minuten und sicherte damit seinem Team Land-Motorsport Rang drei.

Niklas Krütten und Ben Green zeigten nach Platz drei am Vormittag erneut eine starke Leistung und steuerten den BMW M4 GT3 mit der Startnummer 10 im zweiten Freien Training auf Platz vier.

Fünfter wurde mit Mick Wishofer vom Team Emil Frey Racing ein weiterer Lokalmatador, der sich mit Konsta Lappalainen das Cockpit des Lamborghini Huracan GT3 Evo #14 teilt.

Die Tagesbestzeit gelang dem BMW-Werkspiloten Nick Catsburg mit 1:28.437 Minuten bereits im ersten Freien Training im BMW M4 GT3 #20.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.