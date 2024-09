Fahrerlager-Radar des ADAC GT Masters aus Spa

Neuer Qualifying-Rekord im ADAC GT Masters: Im ersten Qualifying am Freitagabend setzte der Finne Elias Seppänen mit einer Rundenzeit von 2:15,923 Minuten einen neuen Qualifying-Rekord. Damit verbesserte er die Bestmarke von Bernd Schneider aus der Saison 2015 um 2,581 Sekunden. Eine besondere Geschichte, denn der fünfmalige DTM-Champion unterstützt die Landgraf-Mannschaft und somit auch Seppänen in dieser Saison als Coach.

Enger Kampf in der "Road to DTM"-Wertung: Mit 46 Punkten gewann der 20-jährige Mercedes-AMG-Pilot Seppänen vom Team Landgraf Motorsport die "Road to DTM"-Wertung in Spa. Doch es war ein sehr knappes Ergebnis, denn mit nur einem Zähler Abstand dahinter lagen sein Teamkollege Tom Kalender und der BMW-Pilot Leon Köhler. Auch Maxime Oosten, der sich den BMW M4 GT3 von FK Performance mit Köhler teilt, war mit 43 Punkten dicht dahinter.

Ex-Meister im Rahmenprogramm unterwegs: In der Saison 2015 gewann Sebastian Asch nicht nur das zweite ADAC GT Masters Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, sondern auch die Meisterschaft zusammen mit Luca Ludwig. Beim vierten Saisonstopp in Belgien war der Ammerbucher wieder im Rahmen des ADAC GT Masters in Spa zu finden. Diesmal allerdings nicht in einem GT3-Boliden, sondern gemeinsam mit seinem Vater Roland Asch. Das Vater-Sohn-Gespann teilte sich in der historischen Serie Tourenwagen Golden Ära einen Ford Sierra RS 500.

Die Geschichte wiederholt sich: Als das ADAC GT Masters zuletzt in der Saison 2015 auf dem 7,004 Kilometer langen Ardennen-Kurs unterwegs war, gewann ein BMW Z4 GT3 vom BMW Sports Trophy Team Schubert den ersten Lauf des Wochenendes. Im zweiten Rennen siegte ein Mercedes-Benz SLS AMG GT3 vom Team Zakspeed. Am vergangenen Wochenende ergab sich ein ähnliches Bild. In diesem Fall waren es zwar nicht dieselben Teams, doch erneut verbuchten Mercedes-AMG und BMW die Siege auf der spektakulären Strecke von Spa-Francorchamps.

DTM-Feeling im ADAC GT Masters: Beim vierten Saisonstopp des ADAC GT Masters tauschten die aktuellen DTM-Piloten Luca Engstler und Maximilian Paul ihr Lenkrad gegen den Boxenfunk. Sowohl Engstler (Team Engstler) als auch Paul (Paul Motorsport) übernahmen in Spa Aufgaben im familieneigenen Team.

Jugend forscht bei Fach Auto Tech: Bei der Schweizer Mannschaft von Fach Auto Tech durften sich die Youngster aus dem ADAC Tourenwagen Junior Cup am Samstagabend ein umfangreiches Bild vom ADAC GT Masters bilden. Teamchef Alex Fach führte die Juniorpiloten durch die Box und stellte ihnen den Porsche 911 GT3 R vor. Außerdem standen Karriere-Planung, Fahrzeugabstimmung und der Austausch mit dem Ingenieur auf dem Programm. Für den Motorsport-Nachwuchs war es eine exklusive Gelegenheit, das Umfeld des ADAC GT Masters kennenzulernen.

Drama auf den letzten Metern: Auf dem Weg zum nächsten Sieg in der ProAm-Wertung ging Alexander Fach im Samstagsrennen das Benzin in der finalen Runde aus. Zuvor war der Schweizer von Fach Auto Tech noch im Zweikampf mit dem Aston Martin Vantage GT3 von Walkenhorst Motorsport, bevor der Porsche auf der Kemmel-Gerade zum Stehen kam. Grund für den Ausfall war jedoch keine Fehlberechnung, sondern ein Defekt an der Waage der Tankanlage. Dadurch fehlten am Ende zehn Kilogramm Kraftstoff.

Vor dem Sonntagsrennen scherzte der Teamchef Alex Fach bereits wieder: "Das passiert uns nicht noch einmal. Heute haben wir genug Sprit im Tank." Mit ausreichend Kraftstoff sicherten sich die beiden Piloten Fach und Alexander Schwarzer dann im achten Saisonrennen den nächsten Sieg in der ProAm-Klasse und holten mit dem zweiten Gesamtrang auch ihr bestes Saisonergebnis.

FK Performance mit Last-Minute-Einsatz: Am Sonntag bejubelte die BMW-Mannschaft von FK Performance ihren dritten Saisonsieg. Doch das hätte auch anders ausgehen können, denn bis kurz vor der Fahrt in die Startaufstellung herrschte noch reger Betrieb am Auto von Maxime Oosten und Leon Köhler. Grund dafür war ein Kupplungsproblem am BMW M4 GT3. Letztlich gelang dem Team aus Bremen, das Fahrzeug auf die Strecke zu bringen - mit dem Rennsieg hielt das deutsch-niederländische Duo auf dem Circuit de Spa-Francorchamps die Spannung in der Meisterschaft aufrecht.

Fittje mit Doppelstart: Jannes Fittje vom Haupt Racing Team erlebte ein umfangreiches Rennwochenende in Spa. Neben seinem Hauptengagement im ADAC GT Masters war der Hesse auch im GTC Race unterwegs. Im Team von Schnitzelalm Racing, die in diesem Jahr bereits auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters an den Start gingen, fuhr der 25-Jährige am Samstag auf die zweite Position.