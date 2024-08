Mit zwei Aston Martin: Prosport-Comeback im ADAC GT Masters

Prosport kehrt in das ADAC GT Masters zurück. Mit gleich zwei Aston Martin Vantage GT3 wird der Rennstall aus der Eifel in Spa-Francorchamps vertreten sein und wird auch bei den weiteren Saisonrennen auf dem Red-Bull-Ring und in Hockenheim an den Start gehen.

"Vielen Dank an den ADAC, welcher sich sehr um unsere Rückkehr in die Rennserie bemüht hat", so Teambesitzer Chris Esser. "Mit dem ADAC GT Masters haben wir noch eine Rechnung offen! Ich bin mir sicher, dass wir nun mit unserem Fahreraufgebot - welches junge Talente und Erfahrung kombiniert - unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen können!"

In einem Vantage GT3 wird Hugo Sasse starten, der in den Jahren 2022 und 2023 mit Prosport den Titel in der ADAC GT4 Germany gewann und in das ADAC GT Masters zurückkehren wird. Das Fahrzeug teilt er sich, wie in der GT4-European-Series, mit dem jungen Österreicher Raphael Rennhofer, der sein Renndebüt im GT3-Fahrzeug feiern wird.

GT3-Debüt für Rennhofer und Day

"Ich freue mich auf meine Rückkehr ins ADAC GT Masters. Seit meinem letzten Start dort habe ich mich sehr weiterentwickelt. Ich gehe davon aus, dass ich zusammen mit Raphael um gute Ergebnisse kämpfen werde und gehe sehr motiviert in die Rennen hinein!", so Sasse, der zuletzt 2021 in der Rennserie startete.

Sein österreichischer Partner ergänzt: "Das ADAC GT Masters war immer ein Traum von mir und jetzt den Aufstieg gemeinsam mit Prosport zu schaffen, macht mich besonders stolz! Ich konnte bereits einen Test mit dem Aston Martin Vantage GT3 absolvieren und dabei viel lernen. Ich bin mir sicher, dass ich bei den verbleibenden Rennen ebenfalls viel lernen kann, und ich freue mich auf die Herausforderung."

Im Schwesterfahrzeug startet der GT-Routinier Hendrik Still gemeinsam mit Jamie Day, einem jungen Briten, der unter Lizenz der Vereinigten Arabischen Emiraten startet. Day wurde in diesem Winter Meister in der GT4-Winter-Series und ist der jüngste Rennsieger in der GT4-Klasse der Britischen GT-Meisterschaft. Nun feiert Day mit Prosport Racing sein Renndebüt in der GT3-Klasse.

Start beim Saisonfinale der GTWC in Dschidda angepeilt

"Es ist eine Ehre für mich, gemeinsam mit Prosport Racing im ADAC GT Masters zu starten in die Welt des GT3-Sports einzusteigen!", freut sich der 18-jährige Brite, der in Dubai lebt. "Mein Ziel ist es, mich ständig zu verbessern und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, das Beste daraus zu machen. Ich freue mich auf den Beginn der Veranstaltung in Spa."

Für Still wird es eine Rückkehr ins ADAC GT Masters sein, denn bereits 2021 fuhr er in der Rennserie. In diesem Jahr ging er für Prosport Racing bislang in der GT4-European-Series an den Start. "Ich kenne Chris und seine Mannschaft schon seit vielen Jahren und durfte immer wieder für verschieden Rennen sporadisch Teil des Teams sein. Mein Dank gilt Chris für diese Chance und das Vertrauen in meine Arbeit auf und neben der Strecke."

In Spa-Francorchamps absolviert die Rennserie zum zweiten Mal ein Rennwochenende mit dem Endurance- und Sprint-Rennformat. Das Samstagsrennen geht über 80 Minuten und es sind zwei Boxenstopps Pflicht, bei denen auch nachgetankt und die Reifen gewechselt werden müssen. Am Sonntag folgt ein Sprint über 40 Minuten mit einem Fahrerwechsel. Am Red-Bull-Ring und in Hockenheim kommt das gewohnte Format mit zwei einstündigen Rennen zum Einsatz.

Neben der Rückkehr ins ADAC GT Masters und dem Engagement in der GT4-European-Series plant Prosport auch einen Einstieg in den Endurance-Cup der GT-World-Challenge Europe - und zwar beim geplanten Finale auf dem Stadtkurs im saudi-arabischen Dschidda. "Dort versuchen wir unseren Einstieg in die GT-World-Challenge Europe! Es ist eine gute Gelegenheit, die Saison mit einem sehr spektakulären Event abzuschließen", sagt Teambesitzer Esser.