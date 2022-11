Neues BMW-Team steht unmittelbar vor Einstieg ins ADAC GT Masters

Audio-Player laden

Nach JP Motorsport wird ein weiteres Team im Jahr 2023 neu ins ADAC GT Masters einsteigen: Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge wird in den nächsten Tagen der Einstieg einer neuen Mannschaft in die Deutsche GT-Meisterschaft verkündet - mit einem BMW M4 GT3.

Es handelt sich dabei um ein Team mit Nürburgring-Background, das bislang noch nicht im GT3-Sport in Erscheinung getreten ist. Unseren Informationen nach plant das Team nicht nur den Einsatz eines GT3-Fahrzeuges, sondern auch den Einsatz von zwei neuen M4 GT4-Fahrzeugen in der ADAC GT4 Germany.

Bislang war der BMW M4 GT3 in der Deutschen GT-Meisterschaft lediglich durch Schubert Motorsport vertreten. Noch ist nicht klar, ob die Mannschaft aus Oschersleben nach ihrem Doppel-Engagement aus DTM und ADAC GT Masters auch 2023 in der Deutschen GT-Meisterschaft am Start stehen wird.

Doch sollte es der Fall sein, würde das Team es auf jeden Fall begrüßen. Teammanager Marcel Schmidt sagt gegenüber 'Motorsport.com Deutschland': "Man wird natürlich stärker - oder speziell der Hersteller wird stärker, wenn er mehr Daten zur Verfügung hat."

Schubert war 2022 BMW-Alleinunterhalter im ADAC GT Masters Foto: Alexander Trienitz

Dabei geht es nicht nur um Daten an den Rennwochenenden zur jeweiligen Strecke. Viel wichtiger: "Wir reden von Daten, die er [der Hersteller] dann auch der SRO präsentieren und mit ihr analysieren kann. Warum wir der Meinung sind, dass wir gegebenenfalls mehr Boost, weniger Gewicht oder was auch immer, bräuchten. Das würde natürlich helfen."

Während sie in der DTM gemeinsam den Fahrertitel mit Sheldon van der Linde abräumten, blicken Schubert und BMW auf ein eher mühsames Jahr im ADAC GT Masters zurück. Den gewünschten zusätzlichen Ladedruck in niedrigen Gängen hat es nie gegeben, stattdessen wurde in der Leistungsspitze immer weiter weggenommen.

Gesetzt den Fall, dass Schubert weitermacht, gibt es also nun ein weiteres Fahrzeug von einem anderen Team, auf das BMW sich stützen könnte. Es wird das erste Mal seit 2020 sein, dass zwei verschiedene Teams auf BMW setzen. Damals waren Schubert Motorsport und MRS-GT Racing mit insgesamt drei BMW M6 GT3 vertreten.

Mit Bildmaterial von VLN.