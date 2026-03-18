Infos IMSA 12h Sebring 2026: Zeitplan, Starterliste, BoP und Co.

Auf die 24 Stunden von Daytona folgen die 12 Stunden von Sebring. Das ist seit Jahrzehnten Gesetz im US-Motorsport, auch wenn die beiden legendären Rennen erst seit 2014 wieder zur gleichen Meisterschaft zählen.

Nach dem abermals klaren Porsche-Sieg bei den 24 Stunden von Daytona stellt sich nun die Frage, ob der 963 auf dem Sebring International Raceway von einem anderen Fahrzeug übertrumpft wird. Im vergangenen Jahr war Porsche nicht nur in Daytona, sondern auch in Sebring siegreich.

Die Strecke in Sebring, deren Fahrbahnbelag je nach Streckenabschnitt entweder aus Asphalt oder aus Beton besteht, beansprucht die Autos im 12-Stunden-Rennen mehr als es in jedem anderen Rennen, an denen GTP/Hypercar-Boliden teilnehmen, der Fall ist. Das schließt die 24 Stunden von Daytona und auch die 24 Stunden von Le Mans mit ein. Sebring ist eine ganz spezielle Belastungsprobe.

Zeitplan 12h Sebring 2026 (alle Zeiten MEZ)

Wie üblich im Monat März: Die USA haben ihre Uhren bereits auf Sommerzeit umgestellt, sodass nur fünf Stunden Zeitunterschied zur US-Ostküste bestehen. Traditionell findet das Rennen am Samstag statt. In mitteleuropäischer Zeit geht es also bis tief in die Nacht zum Sonntag.

Donnerstag, 19. März

15:05 - 16:35 Uhr: 1. Freies Training

21:00 - 22:45 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 20. März

00:45 - 02:15 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

16:25 - 17:40 Uhr: Qualifying in vier Abschnitten (GTD, GTD Pro, LMP2, GTP)

Samstag, 21. März

15:10 - 03:10 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream 12h Sebring 2026

Das Rennen lässt sich im kostenlosen Livestream nonstop auf Motorsport-Total.com mit dem englischen Originalkommentar von Radio Le Mans mit dem Kommentatorenteam rund um John Hindhaugh verfolgen. Bereits das Qualifying am Freitag wird live gestreamt. Die 12 Stunden von Sebring werden außerdem mit deutschem Kommentar auf dem Pay-TV-Sender Motorvision+ live und in voller Länge übertragen.

Freitag, 20. März

16:15 - 17:50 Uhr: Qualifying (Livestream bei Motorsport-Total.com)

Samstag, 21. März

15:00 - 03:30 Uhr: Rennen (Livestream bei Motorsport-Total.com, Motorvision TV)

12 Stunden von Sebring 2026: Starterliste

55 Fahrzeuge verteilen sich auf die vier Klassen. Eine Veränderung im Vergleich zum Saisonauftakt in Daytona gibt es bei JDC-Miller Motorsports. Der privat eingesetzte Porsche 963, der als einziger die technische Spezifikation von 2025 aufweist, fährt in Sebring nicht mehr in Gelb und auch nicht mehr mit der Startnummer 85. Stattdessen wechselt das Team zurück auf die Startnummer 5. Grund: Der frühere Hauptsponsor Mustang Sampling ist wieder an Bord. Mit diesem Sponsor fuhr man schon vor Jahren mit der #5.

Aber auch im Porsche-Werksteam gibt es optische Veränderungen im Vergleich zu den 24h Daytona. In Sebring treten beide 963 des Werksteams im Sonderdesign von Mobil 1 an. Grund ist das 30-jährige Bestehen der Zusammenarbeit zwischen dem Sportwagenhersteller aus Stuttgart und dem Mineralölkonzern ExxonMobil, der sein Hauptquartier im US-Bundesstaat Texas hat.

Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell fahren die 12 Stunden von Sebring im Porsche mit der Startnummer 6 in einem weiß/blauen Sonderdesign, während die Daytona-Sieger Felipe Nasr, Julien Andlauer und Laurin Heinrich im Schwesterauto mit der Startnummer 7 ein weiß/rotes Design fahren.

GTP - 11 Autos

JDC-Miller-Porsche #5 (van der Helm/Pino/Frederick)

Penske-Porsche #6 (L. Vanthoor/Estre/Campbell)

Penske-Porsche #7 (Nasr/Andlauer/Heinrich)

WTR-Cadillac #10 (R. Taylor/Albuquerque/Stevens)

THOR-Aston-Martin #23 (Gunn/de Angelis/Riberas)

WRT-BMW #24 (S. van der Linde/D. Vanthoor/Frijns)

WRT-BMW #25 (Eng/Wittmann/Magnussen)

Action-Express-Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti)

WTR-Cadillac #40 (J. Taylor/Deletraz/Herta)

Meyer-Shank-Acura #60 (Blomqvist/Braun/Dixon)

Meyer-Shank-Acura #93 (van der Zande/Yelloly/Palou)

LMP2 - 12 Autos

United-Autosports-Oreca #2 (Fayer/McElrea/Jensen)

APR-Oreca #04 (Kurtz/Quinn/Sowery)

Tower-Oreca #8 (Farano/Vautier/Alvarez)

TDS-Oreca #11 (Lütke/Beche/Heinemeier Hanson)

Era-Oreca #18 (Rao/Habsburg/Abel)

United-Autosports-Oreca #22 (Goldburg/di Resta/Lindh)

Intersport-Oreca #37 (Jarvis/Lucas/Field)

Inter-Europol-Oreca #43 (Dillmann/Garg/Clarke)

PR1-Mathiasen-Oreca #52 (Goikhberg/Thompson/Tincknell)

Pratt-Miller-Oreca #73 (P. Fittipaldi/Espirito Santo/Cumming)

JDC-Miller-Oreca #79 (Kraut/Burdon/Fielding)

AO-Oreca #99 (Hyett/Cameron/Edgar)

GTD Pro - 13 Autos

Paul-Miller-BMW #1 (Verhagen/de Phillippi/Hesse)

Pratt-Miller-Corvette #3 (Garcia/Sims/Kirchhöfer)

Pratt-Miller-Corvette #4 (Milner/Catsburg/Varrone)

Pfaff-Lamborghini #9 (Caldarelli/Mitchell/Perera)

Vasser-Sullivan-Lexus #14 (Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood)

Triarsi-Ferrari #033 (Calado/Agostini/Molina)

Winward-Mercedes #48 (Noble/Hart/Stolz)

RLL-McLaren #59 (Esterson/N. Johnson/MacDonald)

Risi-Ferrari #62 (Serra/Rigon/Pier Guidi)

Multimatic-Ford #64 (Barker/Olsen/Rockenfeller)

Multimatic-Ford #65 (Mies/Vervisch/Priaulx)

AO-Porsche #77 (Tandy/King/Picariello)

Manthey-Porsche #911 (Preining/Bachler/Feller)

GTD - 19 Autos

Vasser-Sullivan-Lexus #12 (Telitz/Pedersen/Montecalvo)

13-Autosport-Corvette #13 (Fidani/M. Bell/Kern)

Myers-Riley-Ford #16 (Monk/Fraga/Altzman)

Van-der-Steur-Aston-Martin #19 (Hasse Clot/van der Steur/Baud)

AF-Corse-Ferrari #21 (Mann/Wadoux/Fuoco)

Triarsi-Ferrari #023 (Triarsi/Koch/Megennis)

Heart-of-Racing-Aston-Martin #27 (Gamble/Barrichello/Robichon)

RS1-Porsche #28 (Heylen/Machavern/Pumpelly)

Conquest-Ferrari #34 (Franco/Costa/Patrese)

DXDT-Corvette #36 (Filippi/Eastwood/Yoluc)

WTR-Lamborghini #45 (Formal/Hindman/Doyle)

Winward-Mercedes #57 (Ward/Ellis/Dontje)

Gradient-Ford #66 (Walker/Bechtolsheimer/Hand)

Optimum-Ferrari #70 (Iribe/Schandorff/Millroy)

Lone-Star-Mercedes #80 (Andrews/Hodenius/Roe)

DragonSpeed-Corvette #81 (Hedman/Altoe/Stevenson)

Turner-BMW #96 (Gallagher/Foley/Selldorff)

Wright-Porsche #120 (Adelson/Sargent/Ilott)

Manthey-Porsche #912 (Pera/Schuring/Hardwick)

Balance of Performance 12h Sebring 2026 - GTP

In Klammern in der Auflistung stehen jeweils die Veränderungen zu den 24h Daytona 2026 und zu den 12h Sebring 2025 (BoP-Analyse 12h Sebring 2026: Porsche zahlt hohen Preis für Daytona-Hattrick).

Acura ARX-06

Mindestgewicht: 1.051 Kilogramm (+10/-4)

Max. Leistung <230 km/h: 510,12 kW (-9,88/+12,12); 694 PS

Max. Leistung >240 km/h: 500,76 kW (-5,2/-11,184); 681 PS

Max. Drehzahl: 9.512 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 898 Megajoule (-1/-5)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,450 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,125)

Aston Martin Valkyrie

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (+-0/-18)

Max. Leistung <230 km/h: 520 kW (+6,24/+11); 707 PS

Max. Leistung >240 km/h: 520 kW (+-0/+9,82); 707 PS

Max. Drehzahl: 8.400 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 912 Megajoule (-1/+5)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,800 Megajoule pro Sekunde (-0,025/+0,125)

BMW M Hybrid V8

Mindestgewicht: 1.048 Kilogramm (+10/+18)

Max. Leistung <230 km/h: 508,04 (-9,88/-3,96); 691 PS

Max. Leistung >240 km/h: 506,88 kW (-5,2/-1,96); 689 PS

Max. Drehzahl: 8.000 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 900 Megajoule (-3/-1)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,500 Megajoule pro Sekunde (-0,075/-0,025)

Cadillac V-Series.R

Mindestgewicht: 1.043 Kilogramm (+10/-22)

Max. Leistung <230 km/h: 510,12 (+-9,88/+4,12); 694 PS

Max. Leistung >240 km/h: 500,24 kW (-4,68/-19,928); 681 PS

Max. Drehzahl: 8.800 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 895 Megajoule (-1/-17)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,375 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,425)

Porsche 963

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm (+20/-3)

Max. Leistung <230 km/h: 508,04 kW (-9,88/-0,96); 691 PS

Max. Leistung >240 km/h: 504,92 kW (-5,2/-6,116); 687 PS

Max. Drehzahl: 8.158 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 902 Megajoule (-1/-6)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,550 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,150)

Wettervorhersage 12h Sebring 2026, Stand: 18. März

Mit Regen ist für die 12 Stunden von Sebring 2026 ebenso wenig zu rechnen wie mit Nebel. Letzter hatte die Nacht bei den 24 Stunden von Daytona gekennzeichnet und dort für eine stundenlange Gelbphase gesorgt. In Sebring beträgt die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag sowohl am Freitag (Qualifying) als auch am Samstag (Rennen) exakt null Prozent. Die Temperaturen werden für Freitag mit bis zu 25 Grad Celsius vorhergesagt, für Samstag mit bis zu 27 Grad, wobei es nachts auf bis zu 12 Grad hinunter geht.

Daten zum Sebring International Raceway

Typ: Permanente Rennstrecke auf einem Flugplatz

Länge: 6,019 Kilometer

Kurven: 17

Eröffnung/Umbauten: 1950/1952, 1967, 1983, 1991, 1999

Streckenrekord GTP: Luis Felipe Derani (Cadillac V-Series.R, 2023: 1:45.836 Minuten)

12 Stunden von Sebring seit: 1950

Adresse: 113 Midway Drive, Sebring, Florida 33870, USA

Gesamtsieger 12h Sebring seit IMSA-Zusammenschluss

2014: Scott Pruett/Memo Rojas/Marino Franchitti (Riley-Ford DP)

2015: Joao Barbosa/Christian Fittipaldi/Sebastien Bourdais (Corvette DP)

2016: Ed Brown/Johannes van Overbeek/Scott Sharp/Pipo Derani (Ligier-Nissan JS P2)

2017: Jordan Taylor/Ricky Taylor/Alex Lynn (Cadillac DPi-V.R)

2018: Nicolas Lapierre/Pipo Derani/Johannes van Overbeek (Nissan DPi)

2019: Felipe Nasr/Pipo Derani/Ed Curran (Cadillac DPi-V.R)

2020: Ryan Hunter-Reay/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito (Mazda RT24-P)

2021: Sebastien Bourdais/Loic Duval/Tristan Vautier (Cadillac DPi-V.R)

2022: Neel Jani/Earl Bamber/Alex Lynn (Cadillac DPi-V.R)

2023: Jack Aitken/Pipo Derani/Alexander Sims (Cadillac V-Series.R)

2024: Jordan Taylor/Louis Deletraz/Colton Herta (Acura ARX-06)

2025: Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor (Porsche 963)