Update IndyCar-Kalender 2020: Double-Header in Mid-Ohio verschoben

Die Coronavirus-Pandemie ist noch lange nicht überstanden und hat weiterhin Auswirkungen auf diverse Rennkalender. Nun hat es zum wiederholten Mal den IndyCar-Kalender getroffen. Denn wie einer Mitteilung des Mid-Ohio Sports Car Course vom Samstag zu entnehmen ist, kann der für 8./9. August geplant gewesene Double-Header mit zwei IndyCar-Rennen nicht an diesem Termin stattfinden.

"IndyCar und der Mid-Ohio Sport Car Course haben sich darauf verständigt, das Honda Indy 200, das für das Wochenende 7. bis 9. August in Mid-Ohio angesetzt war, zu verschieben", heißt es. Einen Ausweichtermin gibt es noch nicht. Der Veranstalter - Green Savoree Race Promotions - strebt aber einen neuen Termin "im September oder Oktober" an.

Als Begründung für die kurzfristige Verschiebung der beiden als nächstes angesetzt gewesenen Rennen im IndyCar-Kalender heißt es: "Diese Entscheidung wurde nach Rücksprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden unter Berücksichtigung der aktuellen Lage getroffen."

Dass Mid-Ohio in dieser Saison als Double-Header gefahren werden soll, wurde erst vergangene Woche im Zusammenhang mit der Absage des Double-Headers auf dem Laguna Seca Raceway sowie des Rennens in Portland festgelegt. Den Plan, in Mid-Ohio zwei Rennen zu fahren, will man grundsätzlich beibehalten, um die angestrebten 14 Saisonrennen tatsächlich durchziehen zu können. Wann es dazu kommen wird, bleibt abzuwarten.

Mit der auf unbestimmte Zeit vollzogenen Verschiebung der beiden Mid-Ohio-Rennen steht jetzt fest, dass das Indy 500 am 23. August das zeitlich nächste IndyCar-Rennen sein wird. Die Trainings zum Saisonhöhepunkt beginnen am Dienstag, den 11. August. Das Qualifying steht für das Wochenende 15./16. August im Plan.

