Live-Ticker 24h Nürburgring 2022: Jetzt das zweite Qualifying live!

Änderung beim Zieleinlauf

Gerade läuft die hier im Pressezentrum die Fahrerbesprechung, und dabei gibt Rennleiter Walter Hornung eine nicht unwesentliche Änderung für den Zieleinlauf des 24h-Rennens bekannt. In den vergangenen Jahren war es stets so, dass das erste Fahrzeug abgewunken wird, welches nach Ablauf der Renndistanz von 24 Stunden über Start-Ziel kommt.



2022 wird die schwarz-weiß-karierte Flagge aber erst geschwenkt, wenn der Führende nach 24 Stunden ins Ziel kommt. Das wurde früher schon einmal so gehandhabt, führte aber mitunter zu brenzligen Situationen. Denn oft warteten dann Teilnehmer auf den Führenden, weil sie keine weitere Runde fahren wollten, und fuhren in langsamem Tempo in Richtung Ziel. Seien wir mal gespannt, wie das am Sonntag um kurz nach 16 Uhr wird.