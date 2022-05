Live-Ticker 24h Nürburgring 2022: Phoenix vs. Doppel-Pink

Einschlag der BMW-Junioren

In der schnellen Mutkurve im Klostertal bekommt Max Hesse am Steuer des RMG-BMW #72 schlagartig Übersteuern, dreht sich und schlägt zweimal an der Leitplanke an. Damit dürfte das Rennen für die BMW-Junioren endgültig beendet sein, nachdem sie in Folge der Kollision in der Anfangsphase schon weit zurückgefallen waren.