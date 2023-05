24h Nürburgring 2023: Der Freitag in der Chronologie

racing one damit im TQ2

Nachdem es lange so aussah, als würden der HRT-Mercedes #6 und der WTM-Ferrari #20 den Kampf um den offenen Platz in Q2 des Top-Qualifyings für das schnellste SP9-Pro-Am-Auto aus den drei Qualifyings unter sich ausmachen, geht der nun an den racing-one-Ferrari #19. Die beiden anderen Teams müssten nun in Q1 unter die Top 5 fahren, um sich für den finalen Abschnitt des Einzelzeitfahrens zu qualifizieren.