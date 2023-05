Live-Ticker 24h Nürburgring 2023: Reifenschaden bei Frikadelli!

Mercedes-AMG in Führung

Durch den Reifenschaden beim Frikadelli-Ferrari #30 hat nun der GetSpeed-Mercedes #2 die Spitzenposition übernommen. Allerdings kämpft Fabian Schiller aktuell gegen den Scherer-Phx-Audi #1, der sich still und heimlich in die Top-Positionen gefahren hat. Der HRT-Mercedes #4 und der GetSpeed-Mercedes #3 haben den Anschluss zur Spitze verloren. Langsam wird es dunkel in der Eifel - und damit auch kälter. Schauen wir, wer damit am besten zurechtkommt.