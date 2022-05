Laurens Vanthoor postet emotionales Statement nach Brudercrash

Audio-Player laden

Es war der Aufreger der 24h Nürburgring: Der Highspeed-Unfall zwischen Laurens Vanthoor im Manthey-Porsche #1 (Christensen/Estre/Makowiecki/L. Vanthoor) und seinem Bruder Dries im Phoenix-Audi #15 (K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch/Frijns).

Die beiden Belgier berührten sich am Samstagabend im Bereich Tiergarten bei Geschwindigkeiten jenseits von 200 km/h, was in einen heftigen Unfall für Porsche-Pilot Laurens Vanthoor und das Aus für Grello mündete. Am Sonntagvormittag war es schließlich der ältere Bruder Laurens, der sich via Social-Media mit einem bewegenden Statement zu Wort meldete. Das Rennen in der Ticker-Nachlese

"Ich werde wahrscheinlich nie in der Lage sein, das in Worte zu fassen... Was gestern passiert ist, war ein Albtraum. Ich weiß, dass ich schlauer bin, ich weiß, dass man bei einem 24-Stunden-Rennen nicht so ein Risiko eingeht", schreibt Vanthoor.

"Es ist schmerzhaft, so offen in der Öffentlichkeit zu sein, aber der Grund dafür ist, dass ich gegen meinen Bruder gefahren bin. Meine Emotionen haben die Oberhand gewonnen und mein Gehirn hat aufgehört zu arbeiten. Seit unserer Kindheit sind wir gegeneinander angetreten, haben nie zurückgezogen und uns lieber ein Bein gebrochen, als zu verlieren."

Laurens Vanthoor: Es war sehr unprofessionell

"Leider hat dieses Konkurrenzdenken gestern die Oberhand gewonnen. Ich bedauere das sehr, es war unprofessionell. Ich bin Dries gegenüber absolut nicht nachtragend, im Gegenteil, ich bin ein sehr stolzer Bruder. In Zukunft werden wir uns gegenseitig den Rücken stärken, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen."

"Heute war ein schwarzer Tag in meiner Karriere. Ich werde es noch sehr lange bereuen, aber so ist das Leben nun einmal", schließt Laurens Vanthoor sein Statement ab. Und auch Bruder Dries war nach dem Unfall das Unbehagen deutlich anzumerken.

"Ich habe schon bessere Tage gehabt. Wir wissen voneinander, dass wir das nicht wollen. Das war bekloppt, ich muss es mir noch einmal ansehen. Das war immer Side-Drafting bis da unten. In der Linkskurve war ich außen und in der Rechtskurve er. Natürlich, wenn du sowas siehst, ist das nicht schön", so Dries Vanthoor in einer ersten Reaktion im Livestream.

Dries Vanthoor fühlte sich "beschissen"

Der Audi-Pilot, der später das 24h-Rennen mit seinen Phoenix-Teamkollegen gewann, ordnete die verhängnisvolle Szene als Rennunfall ein: "Ich glaube nicht, dass jemand von uns beiden irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwie aggressiv... Wenn sowas mit deinem Bruder passiert, ist es das größte Scheiß-Gefühl, was du haben kannst."

Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde Dries Vanthoor noch einmal auf den Zwischenfall angesprochen, doch der handelte die Szene in zwei Sätzen ab: "Natürlich willst du nie solche Situationen haben, aber es ist nun mal passiert. Ich habe mich danach ziemlich beschissen gefühlt, aber ich musste immer noch unser Rennen [weiter] fahren."

Mit seiner Einschätzung reiht sich Dries Vanthoor in den Grundtenor der Experten ein: Kein Fahrer trägt wirklich die alleinige Schuld, ein solcher Zwischenfall kann auf der Nordschleife immer wieder passieren. Bitter ist es vor allem, wenn es zwischen Brüdern passiert.

