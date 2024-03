Manthey-"Grello" 2024: So sieht das Nordschleifen-Programm aus

Das Versprechen ist eingehalten worden: Der legendäre Manthey-Porsche "Grello" wird auch 2024 auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs sein. Als Fahrer für das 24-Stunden-Rennen sind Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Thomas Preining und Ayhancan Güven gemeldet.

Der Porsche 911 GT3 R (992) wird im bekannten grün-gelben Design an den Start gehen. Vanthoor und Güven sind neu im Team und ersetzen Frederic Makowiecki und Michael Christensen aus dem Vorjahr. Mit dem Sieg beim 12-Stunden-Rennen in Bathurst - gemeinsam mit Campbell - hatten sie aber bereits einen mehr als erfolgreichen Saisonauftakt mit "Grello".

Mit Preining und Güven gehen auch die beiden DTM-Piloten des Teams Manthey-EMA auf der Nordschleife an den Start. Porsche-Vollgastier Estre und DTM-Champion Preining bleiben an Bord. Sie starten hauptsächlich gemeinsam in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf einem Porsche 963 des Werksteams Penske.

Neben dem 24-Stunden-Rennen werden die beiden Läufe NLS1 und NLS2 am 6. und 7. April sowie das 24-Stunden-Qualifying am 13. und 14. April zu Vorbereitung genutzt. Weitere Termine wurden nicht kommuniziert. Auch welcher Fahrer genau bei welchem Vorbereitungsrennen an den Start gehen wird, steht noch nicht fest.

"Das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife ist für uns immer ein ganz besonderes Rennen im Kalender. Der Grello ist hier eine Ikone und wir sind sehr dankbar, welch großartige Unterstützung wir jedes Jahr wieder von den zahlreichen Fans erhalten", erklärt Nicolas "Nicki" Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH.

Bilder: Manthey-Porsche "Grello" für die 24h Nürburgring 2024

"Wir starten mit einer starken Fahrerpaarung und ich hoffe, dass wir nach den Ausfällen in den vergangenen zwei Jahren wieder ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden können. Seit diesem Jahr ist es das wohl härteste Langstreckenrennen Teil der Interkontinentalen GT Challenge - in Bathurst, beim ersten Saisonrennen der Serie, haben wir uns schon bewiesen und diese Führung wollen wir ausbauen."

"Unser Rennkalender ist in dieser Saison voller denn je, unsere Crew und Fahrer sind aber gut aufgestellt und ich blicke zuversichtlich auf unser Heimrennen."

Manthey-EMA tritt nach 2023 zum zweiten Mal in dieser neuen Konstellation an. Der "Grello"-Porsche hat das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring insgesamt sieben Mal gewonnen: 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018 und 2021. Damals jeweils noch unter der Bezeichnung "Manthey-Racing".

Sowohl 2022 als auch 2023 schied der legendäre Porsche aus - 2022 durch den spektakulären Abflug von Laurens Vanthoor im Bruderduell mit Dries, im vergangenen Jahr durch mehrere Reifenschäden, die unter anderem zum Einschlag von Kevin Estre an gleicher Stelle führten.

Stimmen zu den 24h Nürburgring 2024

Kevin Estre: "Ich bin richtig froh, wieder im Grello auf der Nordschleife zu fahren. Es ist mein Lieblingsrennen und mit Manthey konnte ich schon viele gute Erinnerungen sammeln. In diesem Jahr treten wir mit einem neuen Line-Up an. Thomas und Laurens kenne ich gut, aber mit Ayhancan werde ich das erste Mal das Cockpit teilen. Sein Können hat er in Bathurst gerade erst gezeigt. Ich freue mich darauf, mit dem Team anzugreifen, um das Rennen ein weiteres Mal zu gewinnen."

Laurens Vanthoor: "Es ist mega cool, wieder im Grello auf dem Nürburgring dabei zu sein. Ich glaube, das ist das Auto, in dem jeder Porsche Fahrer sitzen möchte und nach unserem Erfolg in Bathurst ist es für mich super, das fortzuführen. Mit Kévin fahre ich schon viele Jahre zusammen und gemeinsam mit Ayhancan und Thomas haben wir eine echt gute Fahrerbesetzung. Ich freue mich sehr auf das Rennen."

Thomas Preining: "Ich freue mich sehr auf das 24-Stunden-Rennen. Das Team und auch ich persönlich haben nach dem Rennen im letzten Jahr eine Rechnung offen, daher ist der Hunger auf Erfolg groß. Das Ziel ist, das Rennen zu gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, denn die Fahrerbesetzung ist stark. In erster Linie zählt aber eine solide Vorbereitung und das Schaffen einer bestmöglichen Ausgangslage durch Test- und Rennkilometer auf der Nordschleife. Dann sollte alles möglich sein."

Ayhancan Güven: "Der Grello und die Nordschleife sind eine magische Kombination. Ich freue mich, mit Manthey EMA beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei zu sein. Wir haben uns für das große Rennen im Juni ein klares Ziel gesetzt. Wir werden hart arbeiten, um der Teamgeschichte einen weiteren Erfolg hinzuzufügen und den Grello-Fans den nächsten Sieg zu bescheren."

Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing der Manthey Racing GmbH: "Wir freuen uns, 2024 wieder mit einem starken Fahreraufgebot und der Unterstützung unserer langjährigen Partner auf der Nordschleife an den Start zu gehen. Besonders schön ist es, mit Thomas und Ayhancan unsere DTM-Piloten im Cockpit zu haben. Dazu kommen mit Kévin und Laurens zwei erfahrene Nordschleifen-Piloten, mit denen wir in der Eifel schon große Erfolge feiern konnten. Unser Ziel ist es selbstverständlich, das Rennen zu beenden und um den Sieg zu kämpfen."

Mit Bildmaterial von Manthey-EMA.