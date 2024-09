Aston Martin absolviert umfangreiches Testprogramm mit dem Valkyrie LMH

Aston Martin liegt mit der Entwicklung des neuen Valkyrie AMR-LMH für die Saison 2025 im Zeitplan: Seit dem ersten Shakedown des Le-Mans-Hypercars vor rund zwei Monaten wurden an sechs vollen Testtagen mehr als 6.000 Kilometer zurückgelegt.

Den Auftakt bildete ein kompletter Testtag in Donington Park, zwei Tage nach dem Roll-out des fertigen Valkyrie AMR-LMH auf der Grand-Prix-Strecke von Silverstone am 16. Juli. Es folgten ein weiterer Tag in Donington und zwei weitere in Silverstone, bevor das Programm für einen zweitägigen Test ins spanische Aragon verlegt wurde.

Adam Carter, Leiter der Langstreckenabteilung von Aston Martin, ist mit den Testfahrten und den bisherigen Vorstellungen des Valkyrie LMH, der im kommenden Jahr vom amerikanischen Team "Heart of Racing" sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der IMSA-Serie eingesetzt wird, sehr zufrieden.

Aston Martin "bisher sehr zufrieden"

"Wir haben ein Testprogramm mit herausfordernden und realistischen Zielen aufgestellt, und wir arbeiten uns durch den Zeitplan, um sie abzuhaken", sagt Carter im Gespräch mit der englischen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Der Aston Martin Valkyrie AMR-LMH startet 2025 in WEC und IMSA Foto: Aston Martin der Veröffentlichung der ersten Fotos pilotiert haben.

Harry Tincknell, der beim Valkyrie-Entwicklungspartner Multimatic Motorsports unter Vertrag steht, fuhr den Shakedown in Silverstone, während der langjährige Aston-Martin-Vertragsfahrer Darren Turner und Heart-of-Racing-Stammfahrer Mario Farnbacher das Auto beim ersten richtigen Test in Donington übernahmen.

Ex-Aston-Martin-Pilot Stefan Mücke absolvierte Anfang Juli in Silverstone die allererste Ausfahrt mit dem Auto, damals noch ohne fertige Karosserie. Carter verriet lediglich, dass Aston Martin und Heart of Racing über den bestehenden Aston-Martin-GT-Fahrerpool hinausschauen, zu dem auch die zweifachen GTE-Pro-WEC-Titelträger Nicki Thiim und Marco Sörensen gehören.

Fahrerfrage: Aston Martin sucht "Teamplayer"

"In der ersten Testphase werden wir uns auf den aktuellen Fahrerkader konzentrieren, aber wir haben auch damit begonnen, uns einige Fahrer von außerhalb anzusehen", erklärt der Leiter der Langstreckenabteilung von Aston Martin.

Heart-of-Racing-Teamchef Ian James betonte, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, wer die drei Valkyries (zwei in der WEC und einer in der IMSA) im nächsten Jahr pilotieren wird.

"Es gibt viele gute Fahrer da draußen, aber wir wollen Fahrer, die ihr Ego in der Garage lassen und einen soliden Job machen können", sagt James gegenüber Motorsport.com. "Das ist es, wonach wir suchen, Teamplayer."

Carter verriet, dass die ersten Tests des Valkyrie wahrscheinlich auch eine Reise in den Mittleren Osten beinhalten werden, wo die Langstrecken-Weltmeisterschaft in der kommenden Saison zwei Rennen in Bahrain und Katar austragen wird. Er kündigte an, dass das Entwicklungsprogramm auf die USA ausgeweitet werden soll, wenn ein zweites Auto wie geplant im Herbst in Betrieb genommen wird.

Unsicherheit über Renndebüt in Daytona

Ob der Valkyrie bei den 24 Stunden von Daytona debütieren wird, die im kommenden Januar wieder den Saisonauftakt der IMSA bilden, wollte der Brite noch nicht sagen. Dieser Termin war ursprünglich für die Rennpremiere des Aston-Martin-Hypercars vorgesehen.

Die IMSA hat für November in Daytona einen sogenannten Sanktionstest angesetzt, an dem die Teilnehmer für die kommende Saison teilnehmen müssen. Ob der Valkyrie bis zu diesem Test homologiert sein muss, sei "ein Diskussionspunkt", so Carter.

Im vergangenen Dezember nahm der Lamborghini SC63 LMDh, der seit 2024 in der GTP-Klasse der IMSA an den Start geht, in homologierter Form am entsprechenden Test teil, obwohl er erst bei den 12 Stunden von Sebring im März sein Renndebüt gab.