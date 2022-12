Technische Daten Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Partner und Details

Audio-Player laden

Michelotto meint es ernst mit dem LMH-Projekt. Das Le-Mans-Hypercar hat mit Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C nicht nur einen Namen bekommen. Man macht auch mit einigen namhaften Partnern auf sich aufmerksam.

Die im italienischen Padua ansässige Firma, bekannt durch die Ferrari-GT-Modelle bis zum 488, hat für ihr LMH-Projekt unter anderem Williams Advanced Engineering für die Batterie ins Boot geholt. Der Technologie-Ableger des Williams-Formel-1-Teams ist als Batterieausrüster der Formel E bekannt.

Isotta Fraschini geht neben Williams Partnerschaften mit Brembo (Bremssystem), Xtrac (Getriebe), Multimatic (Aufhängung), Pankl Racing Systems (Antriebsstrang), PWR Advanced Cooling Technology (Überraschung: Kühlung) und Bosch (Elektronik). Der Partner für das Hybridsystem wird noch nicht benannt.

Fraglich ist allerdings, ob das Le-Mans-Hypercar den Rennbetrieb aufnehmen wird. Das Unterfangen muss rein privat finanziert werden - und das ohne Bezahlfahrer, wenn man wirklich mitmischen möchte. Doch Isotta Fraschini treibt das Projekt mit Macht voran. Es heißt, dass ein Start ab bei den 6 Stunden von Spa 2023 möglich ist.

Beim Verbrennungsmotor gibt es keine Experimente: Der 3-Liter-V6-Turbo ordnet sich in den derzeitigen LMH-Trend ein, während bei den LMDh-Boliden Achtzylinder vorherrschend sind. 'Daily Sportscar' zufolge basiert der Motor auf einem Aggregat aus dem Volkswagen-Konzern.

Auffällig in den technischen Daten ist, dass Isotta Fraschini bei den Reifen offenbar nicht die komplette Breite ausnutzen will. Es soll rundum derselbe Reifen zum Einsatz kommen. Das Reglement erlaubt 14 Zoll, also 355 Millimeter Breite. Isotta Fraschini spricht jedoch lediglich von 310 Millimetern, also 12,2 Zoll.

Die Partner beim Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Foto: Isotta Fraschini

Technische Daten Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C

Konzept: Le-Mans-Hypercar mit Hybridsystem an der Vorderachse

Chassis: Carbon-Monocoque von Michelotto

Karosserie: Carbon und Verbundmaterialien

Länge: 5.000 Millimeter

Breite: 2.000 Millimeter

Höhe 1.150 Millimeter

Gewicht: 1.000 Kilogramm (BoP-abhängig)

Verbrennungsmotor: Wassergekühlter Direkteinspritzer

Hubraum: 3 Liter

Konzept: V6 mit 90 Grad Zylinderbankwinkel

Leistung: 700 PS (BoP-abhängig)

Leistung Elektromotor: 270 PS

Systemleistung: Je nach BoP gedeckelt auf 680 bis 720 PS

Batterie: 900 Volt Lithium-Ionen-Batterie

Tank: 90 Liter FT5-Sicherheitstank

ECU: Bosch MS 7.4

VCU: Bosch MS 50.4

Bosch PowerBox PBX 190

Getriebe: 7-Gang sequenziell plus Rückwärtsgang

Lenkung: Elektromechanisch

Aufhängung: Doppelquerlenker mit Drehstabfedern

Differenzial: Vorderachse

Reifen: Michelin 310/710 R18 vorn und hinten

Bremssystem: Brake-by-Wire

Bremsscheiben: Carbon, Größe unbekannt (Reglement: max. 381 Millimeter)

Bremskolben: 6 vorn, 4 hinten

Mit Bildmaterial von Isotta Fraschini.