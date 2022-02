Operation erfolgreich: Marcel Schrötter werden zwei Schrauben eingesetzt

Audio-Player laden

Moto2-Pilot Marcel Schrötter wurde erfolgreich im Universitätsklinikum Dexeus in Barcelona operiert. Das teilte der Rennstall des Deutschen am Mittwochnachmittag mit. Schrötter befindet sich bereits auf dem Heimweg und plant, am kommenden Wochenende in Katar zu fahren.

"Nach dem Eingriff kam Doktor Mir zu mir und war sehr zufrieden mit der Operation. Ursprünglich hatten sie geplant, eine Platte zur Fixierung zu verwenden, weil der Bruch aus kleineren Teilen bestand", berichtet Schrötter, der bei den Testfahrten in Portimao gestürzt war (mehr Informationen) und eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen zuzog.

"Aber letztendlich konnte alles mit zwei Schrauben erledigt werden, was positiv ist. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich in Katar an den Start gehen kann. Das ist mein festes Ziel", betont der Moto2-Routinier, der am Dienstag operiert wurde.

Mit Bildmaterial von IntactGP.